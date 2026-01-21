Un hombre murió tras un choque múltiple ocurrido en Villaguay y hay un joven detenido. La trama que se investiga es una persecución en un posible contexto de violencia de género.

El siniestro vial se produjo este martes por la noche en la intersección de las calles Pedro Goyena y Almeida, alrededor de las 23:40 e involucró a una moto CG 150 cc., un auto Renault 12 y un Fiat Mobi.

Como consecuencia del impacto falleció Roque Elesio Garay, de 74 años, quien circulaba en el Renault 12.

La trama detrás de la tragedia vial

En diálogo con Canal 9 Litoral, el jefe Departamental Cristian Reisenauer informó que la moto era conducida por un joven de 25 años, que era acompañado de una adolescente, de 17.

“Había una relación anterior entre la chica que iba en la moto y el conductor del auto Fiat Mobi, que posiblemente iba en persecución de ellos”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, agregó: “Tienen un hijo en común y podría tratarse de una situación de violencia de género”.

Asimismo, Reisenauer comentó que el conductor del auto “se dio a la fuga y fue encontrado en la zona del hospital, de donde también intentó fugarse”.

Por este motivo, se están evaluando todas las circunstancias del hecho. El jefe de Policía comentó que están trabajando en conjunto con la Fiscalía para “con testimonios y relevamiento de cámaras”.

El estado de salud de los sobrevivientes

Los sobrevivientes que iban en la moto se encuentran internados en un centro asistencial de Villaguay, con graves lesiones. El joven de 25 años, conductor de la CG 150, “tiene fractura de cadera y posiblemente en la tibia de pierna derecha“.

En tanto, la adolescente de 17 años, que iba de acompañante en la moto, “tiene un par de golpes en el tórax y va a estar en observación evaluando la evolución durante las próximas 24 horas”.

Por último, hay dos mujeres de 66 años, que viajaban en el Renault 12 junto a la víctima fatal, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración. Una de ellas debió ser derivada a un centro de mayor complejidad.