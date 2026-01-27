Luego de un lunes sofocante, con una sensación térmica que superó los 40°, este martes continúa el alerta por temperaturas extremas.

Según indica el SMN, las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

La mínima para hoy se ubica en los 21°C, mientras que la máxima alcanza los 35°C.

¿Cuándo llega el alivio?

El pronóstico indica que el calor persistirá varios días en la ciudad, con las máximas siempre por encima de los 30°C.

El miércoles con alguna posibilidad de lluvia mediante, la temperatura podría bajar unos grados, pero siempre con el termómetro rondando los 30°C.



