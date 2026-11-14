El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó su alerta amarilla por tormentas en siete departamentos de Entre Ríos. Los eventos se mantendrían activos al menos hasta el mediodía del sábado, cuando paulatinamente comenzarián a mejorar las condiciones climáticas.

De acuerdo al informe oficial, las zonas afectadas son las de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. “El área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas”, resaltó al respecto. Y agregó: “Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas“.

En Gualeguaychú, se esperan tormentas el sábado por la mañana, aunque no hay alerta amarilla para la ciudad. La mínima será de 21 grados y la máxima de 27. La inestabilidad perdurará durante todo el día.