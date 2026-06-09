Cuatro días después de la convulsionada sesión en la que el oficialismo logró la sanción de 74 pliegos judiciales, en Casa Rosada crece el malestar con la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, a la que le facturan haber obrado sin consultar al Poder Ejecutivo.

Un sector del ecosistema violeta ve con desconfianza la determinación de postergar de la legisladora de posponer el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "Se encargó de ensuciar la sesión y transmitió que no estaban los votos. Cuando hicimos el recuento nos daban", confesó un integrante de la mesa política a este medio.

Algunos actores del oficialismo sostienen que la legisladora buscó posponer la sesión para concretar la sanción del pliego de María Verónica Michelli, hasta el jueves postergada para esta semana. "Nadie iba a convocar una sesión solo para tratar ese pliego", se justificó un integrante de la mesa política.

Desde el entorno de la legisladora rechazaron el postulado y aseguraron que la bancada no contaba con las voluntades necesarias para aprobar el proyecto diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. "La semana pasada nos faltaban dos votos, y Bullrich no se va a arriesgar con un número así", precisó un dirigente que le responde al tiempo que agregó que el pliego de la familiar del periodista Hugo Alconada Mon iba a discutirse durante "la primera sesión, si se votaba tierras".

Entre los puntos más resistidos están contemplados en el capítulo 3 que incluye cambios en la ley de expropiaciones, de tierras rurales y la del manejo del fuego. Asimismo, una tercera postura le atribuye la decisión a un acuerdo con el peronismo para la aprobación de los 74 pliegos judiciales. "Lo contó Sagasti", se expidieron.

Lo cierto es que el vínculo con entre la senadora y el Poder Ejecutivo no atraviesa su mejor momento pese a los intentos de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de diluir los rumores de ruptura con una foto conjunta. "Lo de Patricia fue mala praxis. Ella tiene sus dos o tres aliados políticos que va cambiando y se mueve en función de sus intereses", graficó un funcionario ante esta agencia.

Incluso, hay quienes sostienen que Bullrich intentó introducir cambios en el proyecto diseñado Sturzenegger que luego fueron resistidos por los aliados. Sin embargo, revelaron también que están abiertos a introducir cambios en el capítulo 3 del proyecto para acercarse a los 37 votos necesarios para la sanción de la ley.

"Hasta ahora tenemos 35 votos con el capítulo tal cual", precisó un alfil legislativo. "Mi cálculo es que estamos en un piso de 37", lo contradijo un senador oficialista.

El titular de la bancada de uno de los bloques en la Cámara de Senadores sostuvo ante esta agencia que el pasado jueves contaban con los apoyos necesarios para la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. "Por algunos debido a cambios de último momento decidimos postergar el tratamiento para evitar un inconveniente. Total, íbamos a tener otra sesión este jueves”, argumentó.

Las versiones entre los protagonistas de la negociación son múltiples. También los dardos cruzados entre los campamentos. Pese al malestar del varios sectores, en particular del que responde a la menor de los Milei, Bullrich respondió como estila, con un video en redes que se llevó la mirada del ecosistema digital.

Al ritmo de "Yo soy así", de Tita Merello, la senadora abrió juego al debate electoral rumbo a 2027. El próximo jueves cumplirá 70 años y deberá asistir a Casa Rosada para participar de una nueva reunión de mesa política que promete.

Fuente: NA