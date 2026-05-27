Las condiciones meteorológicas de alta humedad y cielos cubiertos de nubes continuarán vigentes durante este jueves en Gualeguaychú y alrededores.

Durante la madrugada, se espera que el termómetro llegue a un mínimo de 12 grados, temperatura que irá en aumento gradualmente conforme transcurra la jornada hasta llegar a una máxima de 18 grados poco después del mediodía.



Con el atardecer, se prevé un nuevo descenso térmico en el que se registrarían unos 13 grados para las 21 horas.



Sin embargo, la sensación térmica que se percibirá será inferior a los valores indicados, dados los altos niveles de humedad pronosticada. Debido a esto último, además, se espera que las primeras horas de la mañana haya neblina, por lo que las autoridades recomiendan prudencia a la hora de conducir debido a la poca visibilidad.