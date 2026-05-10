Entre el viernes y este domingo se llevaron adelante en la ciudad de Gualeguay las “Jornadas de Nivelación Superior en Rescate Vehicular”, una capacitación intensiva destinada al fortalecimiento de conocimientos y maniobras de intervención ante siniestros viales.

La propuesta incluyó contenidos sobre rescate liviano, rescate pesado y abordaje de vehículos híbridos y eléctricos, combinando instancias teóricas y prácticas en escenarios operativos reales.

En representación de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú participó el sargento primero Luis Secchi, quien continúa con el proceso de formación y actualización permanente del personal de la institución.