La medida de fuerza será el viernes 13 de 8 a 22 horas en el frente del Hospital y responde a los reclamos que vienen sosteniendo los enfermeros hace varios meses.

En este sentido, desde el colectivo de enfermeros autoconvocados contaron a Ahora ElDía que "atravesamos una situación crítica que nos llevó a iniciar un plan de lucha para visibilizar la profunda precarización laboral que padecemos desde hace tiempo, con movilizaciones y un abrazo simbólico.

Los salarios del sector se encuentran por debajo de la línea de pobreza, hace 10 meses que no recibimos aumento estamos con un salario básico de 267 mil sin alcanzar a cubrir la canasta básica, pese a la alta responsabilidad que implica el cuidado de la salud de la comunidad. A esto se suma la falta de reconocimiento profesional, la inestabilidad laboral y la ausencia de un pase a planta permanente para numerosos trabajadores que sostenemos el sistema público de salud".

Advirtieron que la jornada de lucha “se desarrollará sin abandonar los servicios ni afectar la atención de los pacientes, ya que la protesta se lleva adelante en horas de descanso del personal”.

Además, durante la medida de fuerza, entregarán folletos informativos a la comunidad, se realizarán controles gratuitos de signos vitales y se brindará información sobre la realidad que atraviesa el sector. “El objetivo es dialogar con la población, concientizar y dejar en claro que la lucha no es solo por mejores salarios, sino también por una salud pública de calidad”, resaltaron.

