En la mañana de este lunes se produjo una pérdida de gas muy importante en la intersección entre la calle Luis N Palma y Boulevard Daneri. Ante este hecho, acudió personal de Defensa Civil, Tránsito, Electrotecnia, bomberos y trabajadores de la empresa Gasnea. El tránsito quedó cortado para evitar inconvenientes mayores.

Al respecto, Nicolás Bozani, responsable de Defensa Civil Municipal habló con AhoraElDía y manifestó que “ el problema quedó solucionado, se produjo por la rotura de un caño de gas que cruza por la calle, y que conecta las dos manzanas en calle Luis N Palma, a pocos metros de la intersección con Boulevard Daneri. Aparentemente el daño se produjo debido a trabajos que se estaban realizando con maquinaria pesada en el lugar. La pérdida por el tipo de caño era bastante importante. El personal de Gasnea pudo cubrir los extremos del caño y prensarlos para evitar la pérdida y ahora se está dedicando al arreglo del mismo para poder habilitar ese tramo nuevamente”.

Sobre el operativo preventivo, Bozani señaló que “participó una dotación de bomberos, nuestro personal, empleados de Tránsito para establecer un perímetro de una cuadra a la redonda, que fue lo que nos solicitó la empresa, para prevenir cualquier fuente problema con los vehículos. También personal de Electrotecnia que apago el semáforo que está en la esquina”.