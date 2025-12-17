Este miércoles se realizó una nueva protesta del personal de Salud del Hospital Centenario, principalmente de Enfermería, en reclamo al Ministerio de Salud de Entre Ríos por sueldos dignos y mejores condiciones laborales.

La manifestación, que contó con paños celestes y blancos que “abrazaron” los dos edificios de la institución, se realizó garantizando los servicios escenciales al público.

“Exigimos salarios dignos, que estén a la altura de nuestra responsabilidad y de la inflación. Exigimos condiciones laborales seguras, con insumos y dotación de personal suficientes. Exigimos el reconocimiento profesional que nuestra formación y experiencia merecen”, expresaron en una proclama.

Además, señalaron que "la falta de una respuesta real a estas demandas no solo nos afecta a nosotros, sino que pone en riesgo la calidad del servicio que la ciudadanía espera y necesita”.

"¡Que este abrazo simbólico se sienta fuerte! ¡Que nuestra voz resuene con la altura de nuestra vocación y la fuerza de nuestra dignidad! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡La lucha continúa!”, concluyeron.