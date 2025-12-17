RECLAMAN SUELDOS DIGNOS Y MEJORAS LABORALES
Personal de Salud realizó un abrazo simbólico al Hospital Centenario
Más de 800 metros de paños celestes y blancos unidos rodearon a los dos edificios del efector de salud de la ciudad.
Este miércoles se realizó una nueva protesta del personal de Salud del Hospital Centenario, principalmente de Enfermería, en reclamo al Ministerio de Salud de Entre Ríos por sueldos dignos y mejores condiciones laborales.
La manifestación, que contó con paños celestes y blancos que “abrazaron” los dos edificios de la institución, se realizó garantizando los servicios escenciales al público.
“Exigimos salarios dignos, que estén a la altura de nuestra responsabilidad y de la inflación. Exigimos condiciones laborales seguras, con insumos y dotación de personal suficientes. Exigimos el reconocimiento profesional que nuestra formación y experiencia merecen”, expresaron en una proclama.
Además, señalaron que "la falta de una respuesta real a estas demandas no solo nos afecta a nosotros, sino que pone en riesgo la calidad del servicio que la ciudadanía espera y necesita”.
"¡Que este abrazo simbólico se sienta fuerte! ¡Que nuestra voz resuene con la altura de nuestra vocación y la fuerza de nuestra dignidad! ¡Gracias a todos por estar aquí! ¡La lucha continúa!”, concluyeron.