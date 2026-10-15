Este jueves a las 16.30 horas, dos reclamos se unirán en la esquina de las calles Perón y 25 de mayo. Por un lado, el pedido del sector universitario de que se implemente la Ley de Financiamiento, y por otro, el del sector de discapacidad con la Ley de Emergencia.

Al respecto, el Colectivo de Discapacidad de Gualeguaychú emitió un comunicado en el que expresó: “Este 15 de octubre volvemos a levantar la voz. No por gusto, ni por hobbie, estamos cansados de mentiras y desprestigio para quitar derechos de manera despiadada”.

A través del documento, manifestaron su adhesión a los puntos planteados por el Foro Nacional de Discapacidad: “Exigimos asegurar la atención médica y las prestaciones establecidas por la Ley 24.901 para los beneficiarios de Incluir Salud; Garantizar recursos presupuestarios adecuados y actualizables para sostener los derechos y las medidas establecidas por la Ley 27.793; Reconocer el atraso del 30,67% en los aranceles desde el 1 de enero de 2025; Establecer la obligatoriedad del estudio de costos de las prestaciones reconocidas por el nomenclador de la Ley 24.901 y garantizar su aplicación inmediata sobre los aranceles; Ratificar la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, según lo establecido por la Ley 27.793; Y rechazar los artículos 36 a 41 del proyecto de Presupuesto 2027”.

Y concluyeron: “Estos reclamos forman parte de una agenda urgente para garantizar la continuidad de las prestaciones, sostener los servicios y evitar cualquier regresión en los derechos conquistados”.