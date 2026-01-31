El gobierno de Perú autorizó este sábado la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, conocido como “Pequeño J”, el principal acusado por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela. Fue detenido en septiembre del año pasado en Lima luego de haberse fugado del conurbano bonaerense.

Ahora, resta coordinar con las autoridades argentinas la entrega y el traslado del detenido al país, según informaron medios peruanos.

Valverde Victoriano está imputado por “homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género”. La Justicia lo señala como uno de los responsables detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.

Luego del triple crimen, el hombre se fugó del conurbano bonaerense y más de 10 días más tarde, fue detenido en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado se negó a entregarse de manera voluntaria. De esa manera, empezó el trámite formal que este sábado quedó aprobado mediante una resolución firmada por el presidente de Perú, José Jerí, junto al canciller Hugo de Zela y el ministerio de Justicia, Walter Martínez.

“Disponer que, previo a la entrega del requerido, la Autoridad Central deberá verificar que no cuente con procesos penales pendientes, sentencias condenatorias o requisitorias que sean de conocimiento de las autoridades judiciales peruanas, caso contrario, aquella deberá considerarse aplazada”, detallaron en la resolución, según informó El Peruano.

El próximo paso será definir la logística para su entrega a las autoridades argentinas y su posterior traslado al país, donde deberá enfrentar el proceso judicial.

Valverde Victoriano fue considerado inicialmente como el autor intelectual de la tortura y asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Al comienzo también se lo señaló como el líder de una organización narco transnacional que operaba en la Villa 1-11-14 y en el sur del conurbano bonaerense. Sin embargo, con el avance del caso, se supo que por encima de él estaba “Señor J”, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien se cree que ordenó el triple crimen.