El presidente encargado de Perú, José Jeri, fue destituido este martes por el Congreso de su país por “tráfico de influencias” a dos meses de las elecciones generales. Este miércoles será elegido quien lo reemplazará en el cargo.

Jeri, del derechista Somos Perú, había asumido el poder en forma interina el 10 de octubre pasado en reemplazo de la destituida mandataria encargada, Dina Boluarte, que a su vez había llegado al gobierno después de la remoción de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

Es el octavo cambio presidencial en el país andino en casi una década. Las elecciones presidenciales se celebrarán el 12 de abril. El mandatario electo en esos comicios asumirá el 28 de julio.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el Congreso removió a Jeri. Perú se quedará sin presidente al menos por 24 horas.

El miércoles volverá a reunirse el Congreso para elegir al nuevo presidente del cuerpo que reemplazará a Jeri. El actual jefe del Parlamento, Fernando Respigliosi, dijo que no será él quien asuma al cargo.

En esa situación el país estará sin presidente formal al menos por un día.

La favorita para suceder a Jeri es la derechista Maricarmen Alva, una figura polémica que ya presidió el Congreso en 2021. La dirigente lideró la oposición contra el izquierdista presidente Castillo, lo que puede derivar en fuertes protestas de las bancadas progresistas.

Las distintas bancadas deben presentar hoy mismo sus candidatos. La votación se realizará el miércoles.

Jeri fue removido tras una votación de “censura” del Congreso.

La “censura” se aplica en casos de presidentes del Parlamento, lo que requiere de una minoría simple. En este caso, Jeri era titular del Congreso a cargo de la presidencia.

El mandatario venía sosteniendo que una eventual destitución requeriría de una votación de “vacancia”, para lo que se necesitaban 2/3 de los votos del cuerpo. Pero esta modalidad está reservada a presidentes elegidos por voto popular, lo que no era el caso, según determinó el Parlamento.

Su breve mandato fue sacudido por varios escándalos. La Fiscalía abrió una investigación en su contra por tráfico de influencias. Se lo acusó de haber mantenido reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial.

El encuentro ocurrió el 26 de diciembre en un restaurante de comida peruano-china de Lima, al que acudió encapuchado con la aparente intención de evitar ser reconocido, según videos de cámaras de seguridad.

Además, fue acusado de contratar a mujeres como funcionarias del Estado tras pasar toda la noche con ellas en el palacio de gobierno.

El mandatario negó todas las acusaciones.