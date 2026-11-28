Pescadores recibirá entre hoy y mañana las finales de la Liga Provincial de Mayores (Li.Pro.Ma) de vóley masculino en su nuevo gimnasio, ubicado en Goldaracena 1180, esquina Rocamora, e inaugurado ayer con un acto y un evento especial.

El conjunto dirigido por Joaquín “Ruso” Sartori terminó primero en la fase regular y se presenta como principal candidato a lograr el tricampeonato consecutivo, objetivo que también perseguirán los equipos paranaenses de Rowing, Echagüe y Paracao.

La programación comenzará esta tarde-noche con las semifinales: Pescadores jugará frente a Rowing desde las 20:00 y, a continuación —no antes de las 21:30—, se enfrentarán Echagüe y Paracao. Mañana, en tanto, se resolverá el certamen: a las 10:30 se disputará el encuentro por el tercer puesto y a las 16:00 se jugará la final.

Más allá de intentar prolongar su dominio en el vóley entrerriano y sumar una nueva estrella, el equipo albiazul apunta a ganar rodaje de cara a su principal desafío de 2027: regresar a la Liga Nacional de Vóley Masculina (ex Liga Argentina A2), torneo en el que fue campeón en 2010 y que no disputa desde 2012.