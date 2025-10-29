Pescadores afrontará este fin de semana la fase final de la Liga Provincial de Mayores de vóley, que se llevará a cabo en el estadio del club Paracao de Paraná, que contó con ese beneficio por haber sido el mejor de la fase regular.

El conjunto de Gualeguaychú, que fue segundo en la etapa clasificatoria, se enfrentará en semifinales a Rowing, el sábado, a las 21.30. Mientras que, desde las 19, se medirán Paracao y Echague en la otra llave.

La final se disputará el domingo, no antes de las 16.30, una vez que finalice el partido por el tercer y cuarto, programado para las 15 horas.

Los dirigidos por Joaquín Sartori irán en busca del bicampeonato, tras consagrarse invictos la temporada pasada.