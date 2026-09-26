Pescadores confirmó que jugará la Liga Nacional de Vóleibol, ex Liga Argentina A2
El Club de Pescadores será protagonista de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina —la histórica Liga Argentina A2—, certamen en el cual fue campeón hace 16 años y en el que disputó su última temporada hace 14.
La noticia se oficializó a través de las redes sociales de la entidad albiazul, con imágenes audiovisuales de la época dorada del club. Los recuerdos revivieron la definición de la temporada 2009/10 ante Chovet Vóley en el gimnasio de Pueblo Nuevo, consagración que significó el título y el histórico ascenso a la Liga A1, la máxima divisional del deporte a nivel nacional.
Pese a mantener la categoría en la elite, las dificultades económicas forzaron a Pescadores a renunciar a su segundo año en la A1. De esa manera, el club compitió en la A2 durante la edición 2011/12, año que marcó su última participación en la competencia nacional.
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El nuevo torneo comenzará en enero y se dividirá en dos zonas de ocho equipos. En la fase clasificatoria previa a los playoffs, cada club disputará un total de 14 partidos: siete en condición de local y siete como visitante.
En el plano institucional, la dirigencia aspira a inaugurar el nuevo gimnasio de la calle Goldaracena en el mes de noviembre. El objetivo es albergar allí las finales de la Liga Entrerriana de Mayores y desarrollar la pretemporada en diciembre.
El equipo estará al mando de Joaquín “Ruso” Sartori, integrante de aquel histórico plantel como jugador y quien tuvo su primera experiencia como entrenador justamente en la Liga A2 de la temporada 2011/12.