El Club de Pescadores será protagonista de la Liga Nacional de Vóleibol Masculina —la histórica Liga Argentina A2—, certamen en el cual fue campeón hace 16 años y en el que disputó su última temporada hace 14.

La noticia se oficializó a través de las redes sociales de la entidad albiazul, con imágenes audiovisuales de la época dorada del club. Los recuerdos revivieron la definición de la temporada 2009/10 ante Chovet Vóley en el gimnasio de Pueblo Nuevo, consagración que significó el título y el histórico ascenso a la Liga A1, la máxima divisional del deporte a nivel nacional.

Pese a mantener la categoría en la elite, las dificultades económicas forzaron a Pescadores a renunciar a su segundo año en la A1. De esa manera, el club compitió en la A2 durante la edición 2011/12, año que marcó su última participación en la competencia nacional.

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El nuevo torneo comenzará en enero y se dividirá en dos zonas de ocho equipos. En la fase clasificatoria previa a los playoffs, cada club disputará un total de 14 partidos: siete en condición de local y siete como visitante.

En el plano institucional, la dirigencia aspira a inaugurar el nuevo gimnasio de la calle Goldaracena en el mes de noviembre. El objetivo es albergar allí las finales de la Liga Entrerriana de Mayores y desarrollar la pretemporada en diciembre.

El equipo estará al mando de Joaquín “Ruso” Sartori, integrante de aquel histórico plantel como jugador y quien tuvo su primera experiencia como entrenador justamente en la Liga A2 de la temporada 2011/12.