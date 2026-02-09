El Club de Pescadores estiró su invicto en la Liga Federal de Vóley Masculina y se metió entre los ocho mejores de la competencia al superar este lunes, en el estadio Aldo Cantoni, a Aceba de San Luis por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-18.

El entrenador Joaquín Sartori apostó por la rotación y el opuesto suplente Milos Nikodem terminó siendo una de las principales vías de ataque, junto al central Alejandro Preisler.

De esta manera, la escuadra albiazul sumó su quinta victoria en igual cantidad de presentaciones, con apenas un set perdido en todo el torneo, y aseguró su clasificación a los cuartos de final, instancia en la que se medirá este martes ante Náutico Avellaneda de Rosario, desde las 19.30, en una de las canchas del Velódromo Vicente Chancay.

Cabe destacar que la Liga Federal otorga dos ascensos para la Liga Nacional (segunda división) 2027.