El Club de Pescadores hizo su estreno anoche en la Liga Federal de Vóley 2026 y lo hizo con una contundente victoria sobre Ciudad de Nieva, de San Salvador de Jujuy, por 3-0, con parciales de 25-23, 25-14 y 25-13.



El capitán y opuesto Nicolás Grane y el punta-receptor Enzo Alegre fueron los máximos anotadores entre los dirigidos por Joaquín Sartori con 14 puntos cada uno.



Pescadores volverá a ver acción este jueves, cuando enfrente -desde las 19.30 horas- a Municipalidad Puerto San Julián (Santa Cruz), que en su debut cayó frente a Defensores de Moreno (Buenos Aires) por 3-0.

