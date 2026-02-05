EDICIÓN 2026
Pescadores debutó con una victoria contundente en la Liga Federal de Vóley
El conjunto de Gualeguaychú derrotó en sets corridos a Ciudad de Nieva (Jujuy), en una de las canchas del Velódromo “Vicente Chancay” de San Juan.
El Club de Pescadores hizo su estreno anoche en la Liga Federal de Vóley 2026 y lo hizo con una contundente victoria sobre Ciudad de Nieva, de San Salvador de Jujuy, por 3-0, con parciales de 25-23, 25-14 y 25-13.
El capitán y opuesto Nicolás Grane y el punta-receptor Enzo Alegre fueron los máximos anotadores entre los dirigidos por Joaquín Sartori con 14 puntos cada uno.
Pescadores volverá a ver acción este jueves, cuando enfrente -desde las 19.30 horas- a Municipalidad Puerto San Julián (Santa Cruz), que en su debut cayó frente a Defensores de Moreno (Buenos Aires) por 3-0.
autor
ComentariosDebés iniciar sesión para poder comentar