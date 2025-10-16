Pescadores e Independiente se enfrentarán este sábado por los cuartos de final de la Liga Provincial de Mayores (Li.Pro.Ma) de vóley. El partido se jugará en el estadio Marangatú de Neptunia, a partir de las 20 horas.

El cruce entre los representantes locales se da a partir de las ubicaciones finales de la fase regular. Pescadores, defensores del título, terminó segundo detrás de Paracao de Paraná, mientras que Independiente séptimo. Los cruces de cuartos de final (a un partido en la cancha del mejor posicionado) enfrentarán además a Paracao (1º) versus La Armonía de Colón (8º), Rowing de Paraná (3º) vs. Sociedad Sportiva (6º) y Estudiantes de Paraná (4º) vs. Echage de Paraná (5º).

Los ganadores de las llaves de cuartos de final se clasificarán a la Final 4, que será organizado en Paraná por el club Paracao, por haber sido el mejor equipo de la fase regular.