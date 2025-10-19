Anoche, en el estadio Marangatú de Neptunia, Pescadores, que hizo de las veces de local, derrotó a Independiente en sets corridos (25-22, 25-20 y 25 -21), en el choque entre los representantes locales, por los cuartos de final de la Liga Provincial Masculina de Mayores de vóley.

De esta manera, el conjunto albiazul avanzó a la fase final, a disputarse el 1° y 2 de noviembre en la ciudad de Paraná.

Allí, enfrentarán en semifinales a Rowing de Paraná, mientras por la otra llave se medirán el anfitrión Paracao y Echagüe, también de la capital provincial.