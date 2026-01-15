El club Pescadores participará por segundo año consecutivo de la Liga Federal, tercera categoría del vóley nacional, con el objetivo de mejorar el quinto puesto obtenido en la edición 2025. El equipo volverá a estar conducido por Joaquín “Ruso” Sartori, quien continuará al frente del plantel como entrenador.

El bicampeón entrerriano integrará la zona B junto a Hispano de San Juan, Defensores de Moreno, Municipalidad Puerto San Julián y Ciudad de Nievas de Jujuy. El formato de la primera fase será todos contra todos, y los tres primeros de cada zona, más el mejor cuarto, accederán a los playoffs (octavos de final), conformando un total de 16 equipos.

En tanto, los conjuntos ubicados entre el 17º y el 20º puesto disputarán un cuadrangular bajo el mismo sistema, mientras que los equipos que finalicen del 21º al 26º lugar se dividirán en dos triangulares, con el objetivo de definir las posiciones finales del certamen.

Respecto al plantel, Pescadores mantendrá la base del equipo que se consagró campeón de la Liga Provincial 2025 y que también participó de la Liga Federal a comienzos de ese año, en San Juan. Entre los nombres destacados se encuentran el experimentado opuesto y capitán Nicolás Grané, el punta correntino Lautaro Cañete y el central Walter Rigoni.

Además, se incorporaron refuerzos provenientes de otros clubes, como el central Mauricio Gómez Fedrigo (Regatas Corrientes) y los puntas Enzo Escalada (Lomas Vóley) y Valentino Briozzi (Estudiantes de Federación). Este último se encuentra actualmente convocado a la Selección Argentina que disputa el Sudamericano U17 en Comodoro Rivadavia, certamen que otorga cuatro plazas para el Mundial de la categoría, a disputarse en Qatar.

-Plantel Pescadores 2026-

Armadores

1- Lezcano Sartori, Valentín.

2- Gómez Fedrigo, Mauricio.

Puntas

3- Escalada, Enzo.

4-Alegre, Enzo.

5-Shoenfeld, Ramiro.

6-Cañete, Lautaro.

7-Briozzi, Valentino.

Centrales

8-Rigoni, Walter.

9- Preisler, Alejando.

10-Nikodem, Valentín.

Liberos

11- Felker, Leo.

12- Córdoba, Lázaro

Opuesto

13-Grané, Nicolás.

14-Nikodem, Milos.

Alternativas

15- Fernández, Alejandro.

16 – Sartori, Bautista.

17 – Poissonneau, Atilio.

18- Miño, Felipe.

19 – Gómez, Alejo.

20 – Aparicio, Lucas.