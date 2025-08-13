Este fin de semana, Pescadores e Independiente se enfrentaron como locales frente a Echagüe y Paracao, ambos de Paraná, por la undécima y duodécima segunda fecha de la fase regular, de la Liga Provincial de Mayores (Li.Pro.Ma) de vóley.

Pescadores llegó a esta doble jornada con un impresionante registro de diez victorias y todas por 3 a 0.

El sábado, en el Estadio Municipal, ubicado en el Paseo del Frigorífico, enfrentó a Echagüe y logró una nueva victoria, aunque cedió sus primeros sets en la temporada, al imponerse 3-2.

Mientras que, el domingo por la mañana, enfrentó a Paracao y sufrió su primera derrota en la temporada, al perder en cinco sets.

Así, el elenco conducido por Joaquín Sartori cosechó 3 unidades sobre 6 posibles y se mantiene como puntero de la fase regular con 33, pero se acortó la distancia con sus perseguidores.

Por su parte, Independiente tuvo sus dos presentaciones en la jornada de domingo. Por la mañana, en su gimnasio de calle San Juan, cayó por 3 a 1 frente a Estudiantes y por la tarde, por el mismo resultado, perdió ante Paracao.

De esa manera, el Rojo no pudo sumar unidades en el weekend y quedó séptimo (sobre 9) con 6 puntos.