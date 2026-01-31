La presentación del plantel se realizó el viernes por la noche, a la vera del río Gualeguaychú, en la sede que el club posee en Costanera Sur. El evento estuvo destinado a medios de comunicación y colaboradores de la institución.

El equipo, dirigido por Joaquín Sartori, viajará el próximo lunes a las 17 horas con una delegación de 16 jugadores. Entre los principales referentes se destacan el capitán y opuesto Nicolás Grané, el central Walter Rigoni y el punta correntino Lautaro Cañete.

Pescadores también incorporó refuerzos provenientes de otros clubes, como el central Mauricio Gómez Fedrigo (Regatas Corrientes), los puntas Enzo Escalada (Lomas Vóley) y el juvenil Valentino Briozzi (Estudiantes de Federación), quien viene de participar en el Sudamericano U17 con la Selección Argentina.

El club formará parte de la zona B del certamen, junto a Hispano de San Juan, Defensores de Moreno, Municipalidad Puerto San Julián y Ciudad de Nievas de Jujuy. Su debut será el miércoles frente a los jujeños, desde las 20 horas.

El jueves se medirá con Municipalidad Puerto San Julián, desde las 19.30; el sábado enfrentará a Defensores de Moreno, a las 16; y el domingo jugará contra Hispano de San Juan, a las 19 horas. Todos los encuentros de la primera fase los disputará en el Velódromo Vicente Chancay.

La temporada 2026 de la Liga Federal de Vóley contará con la participación de 26 clubes y se extenderá hasta el 12 de febrero. Los tres primeros de cada una de las cinco zonas, junto al mejor cuarto de toda la fase inicial, clasificarán a la zona campeonato (octavos de final, cuartos, semifinales y final), en busca de los dos ascensos a la Liga Nacional de Vóley 2027.

Plantel Liga Federal 2026

Armadores

Lezcano Sartori, Valentín.

Gómez Fedrigo, Mauricio.

Puntas

Escalada, Enzo.

Alegre, Enzo.

Shoenfeld, Ramiro.

Cañete, Lautaro.

Briozzi, Valentino

Centrales

Rigoni, Walter.

Preisler, Alejandro.

Nikodem, Valentín.

Liberos

Felker, Leo.

Córdoba, Lázaro.

Opuestos

Grané, Nicolás (capitán)

Nikodem, Milos

Alternativas

Fernández, Alejandro.

Sartori, Bautista.

Entrenador: Sartori, Joaquín.

Asistente/Preparador físico: Melchiori, Jeremías.