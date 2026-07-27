Pescadores se consagró campeón de la Liga Provincial Sub-16 de vóley, disputada durante el fin de semana en Paraná, y consiguió además un importante premio: la clasificación a la Liga Argentina de la categoría.

El conjunto albiazul, dirigido por Joaquín “El Ruso” Sartori, tuvo un recorrido perfecto en la fase clasificatoria, donde derrotó en sets corridos a Rivadavia de Concepción del Uruguay, Rowing de Paraná y San Miguel de Nogoyá, en todos los casos por 2-0.

En semifinales llegó el desafío más exigente. Pescadores debió disputar un tie-break ante 25 de Mayo de Victoria y terminó imponiéndose por 3-2 para meterse en la definición.

En la final volvió a enfrentarse con San Miguel de Nogoyá y repitió el triunfo, aunque esta vez por 3-1, para quedarse con el título provincial y celebrar el campeonato entrerriano.

Con la consagración, los chicos de Pescadores obtuvieron el derecho a disputar la Liga Argentina Sub-16, que se desarrollará en noviembre en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires.

El torneo nacional tendrá como escenario el Templo de la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA), donde el equipo gualeguaychuense tendrá la oportunidad de medirse con los mejores conjuntos de la categoría del país.