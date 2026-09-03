El Club Pescadores de Gualeguaychú tuvo una destacada participación en el tercer Torneo Provincial Federativo de Gimnasia Artística Femenina, que se desarrolló el pasado fin de semana en la Federación de Gimnasia de Concordia.

La delegación de la institución tuvo una muy buena cosecha de resultados, con dos campeonatos por equipos, además de varios títulos provinciales y podios en las diferentes categorías y niveles.

Uno de los principales logros llegó en Nivel 2, donde Pescadores se consagró campeón por equipos. La misma conquista se repitió en Nivel 4, completando una actuación colectiva sobresaliente.

En cuanto a los resultados individuales, Ana Muñoz fue subcampeona provincial en Nivel 7, categoría Juvenil, mientras que en Nivel 6, Camila Hernández finalizó cuarta en Mayores, Abril Sturla fue sexta en Juveniles y Sofía Wessolowski terminó undécima en Pre Infantiles. En esa misma categoría, Inés Casenave ocupó el duodécimo lugar.

En Nivel 5, categoría Mayor, Candela Villagra se quedó con el segundo puesto y fue subcampeona provincial.

El Nivel 4 también dejó varios resultados destacados. En Juveniles, Sofía Badano obtuvo el tercer puesto y Paz Müller terminó quinta. Entre las Pre Infantiles, Emma Pohl se consagró campeona provincial y Julia Núñez fue subcampeona. En Infantiles, en tanto, Victoria Martínez alcanzó el título provincial, mientras que Lara Peralta fue novena y Agostina Larrivey, duodécima.

En Nivel 3, Abril Sánchez consiguió el tercer puesto en Pre Infantiles, mientras que Catalina Lambert terminó novena. En Juveniles, Emma Márquez fue subcampeona provincial y, en Mayores, Inés Dacal se consagró campeona.

Por último, en Nivel 2, hubo una importante cantidad de resultados destacados. En Juveniles, Felicitas Moresco fue subcampeona provincial, Uma Ingold terminó tercera y Bernardita Spektor ocupó el sexto puesto.

En Pre Infantiles, Mailén García se consagró campeona provincial, mientras que Pía Weber, Martina Falcón, Catalina Fuentes, Ximena Iglesias, Jazmín Migueles y Martina Molina finalizaron quinta, sexta, séptima, novena, decimoctava y vigesimoséptima, respectivamente.

Entre las Infantiles, Emma Bogliacino alcanzó el campeonato provincial y Joaquina Chonquele completó el podio con el tercer puesto.

En la categoría Mini, también hubo una destacada actuación: Anna Ayala fue campeona provincial e Isabella Palmano terminó tercera. Además, Isabel Martinolich fue séptima, Alfonsina Gil decimoctava, Josefina Martínez vigesimoprimera y Catalina Piaggio y Lara Pascual finalizaron vigesimotercera y vigesimoquinta, respectivamente.

Este certamen tuvo además una importancia especial, ya que con sus resultados quedaron definidos los rankings provinciales que determinarán las clasificaciones para los próximos Torneos Regionales y Nacionales. Las 12 mejores gimnastas de la provincia en cada categoría obtendrán la posibilidad de clasificar y representar a la selección de Entre Ríos.

El club Tiro Federal tendrá un representante en el Nacional

La gimnasta Catalina Tommasi, formada en la escuelita de Tiro Federal, clasificó al Torneo Nacional tras su actuación en el Provincial. Además, fue convocada para integrar nuevamente el seleccionado de Entre Ríos, que competirá el 7 de diciembre en Buenos Aires.