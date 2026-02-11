El Club de Pescadores continúa con un andar arrollador en la Liga Federal Masculina de Vóley y anoche derrotó en cuartos de final a Náutico Avellaneda de Rosario por 3 a 0, con parciales de 25-23, 25-19 y 25-20.

Así, los dirigidos por Joaquín Sartori sumaron su sexta victoria en igual cantidad de partidos disputados, con un total de 18 sets a favor y apenas uno en contra.

Este jueves, desde las 21.30, en el imponente estadio Aldo Cantoni, Pescadores enfrentará a San Rafael Vóley en busca de la final y el ascenso a la Liga Nacional 2027, segunda división del vóleibol argentino.