En la continuidad de la Liga Provincial de Mayores, Pescadores logró dos muy buenas victorias para seguir peleando por los primeros lugares, derrotando el domingo a Estudiantes y a Echagüe de Paraná en la capital provincial.

En la mañana del domingo, el equipo dirigido por Joaquín Sartori derrotó con claridad a Estudiantes en el Parque Urquiza por 3-0 con parciales 25-20, 25-19 y 25-22 para sumar tres buenos puntos.

En la tarde del domingo en el Estadio Luis Butta, en otro partidazo tal cual se dio en nuestra ciudad durante la primera fase, Pescadores supo reaccionar a tiempo para terminar derrotando a Echagüe por 3-2, luego de estar abajo en dos oportunidades.

Los capitalinos ganaron el set inicial 25-20, Pescadores igualó las cosas con un 25-18 en el segundo set, pero el Negro paranaense volvió a adelantarse con un claro 25-15 en el tercer parcial. Ahí afloró el temperamento de Pescadores para ganar 26-24 el cuarto parcial y en el tiebreak decisivo fue 15-9 para Pescadores que sumó dos puntos de importancia para seguir peleando en los puestos de vanguardia.

El que no tuvo una buena salida fue Independiente, que en la noche del sábado perdió 3-0 ante Estudiantes (25-19, 25-16 y 25-23), mientras que por la mañana del domingo cayó ante Echagüe también en sets corridos.

De esta forma, en la última semana de competencia fines de agosto se estarán midiendo Independiente como local ante Sociedad Sportiva de Gualeguay, Pescadores hará lo propio ante los gualeyos y finalmente se medirán Independiente frente a Pescadores para cerrar la fase regular.