En la noche de jueves, en la cancha 1 del Velódromo “Vicente Chancay”, de la ciudad San Juan, el Club de Pescadores sumó su segunda victoria en igual cantidad de presentaciones, al vencer a Escuela Municipal Puerto San Julián (Santa Cruz) por 3-0, con parciales de 25-15, 25-13 y 25-15. El opuesto Nicolás Grané fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos.

De esta manera, el equipo dirigido por Joaquín “Ruso” Sartori quedó como único puntero de la Zona B con 6 puntos, aunque con un partido más en relación a Defensores de Moreno e Hispano de San Juan, que también ganaron en sets corridos en su único partido disputado hasta el momento.

Crédito: FeVA.

Este viernes, Pescadores tendrá jornada libre y volverá a jugar el sábado, cuando se enfrente a Defensores de Moreno, desde las 16 horas, en la cancha 2 del Velódromo.

Cabe destacar que, la fase regular de esta Liga Federal, cuenta con 26 equipos repartidos en cuatro zonas de cinco integrantes y la restante de seis, clasificándose a octavos de final los tres mejores de cada una de ellas y el mejor cuarto de la totalidad de los grupos.

Este torneo otorga dos ascensos a la Liga Nacional (segunda división) de Vóley para la temporada 2027.