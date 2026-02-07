El Club de Pescadores estiró su invicto en la primera fase y ayer por la tarde superó a Defensores de Moreno, que también llegaba sin conocer la derrota ni ceder sets, por 3 a 1 en el Velódromo “Vicente Alejo Chancay”. Los parciales fueron 25-22, 17-25, 25-19 y 25-17.

El opuesto Nicolás Grané fue el máximo anotador del equipo con 19 puntos, mientras que el punta-receptor Enzo Alegre aportó 12.

Tras el encuentro, el entrenador Joaquín Sartori analizó el desarrollo del partido en comunicación con Ahora El Día: “El partido fue muy parejo, porque ellos defendían mucho. Cerramos el primer set con un buen trabajo colectivo, de manera tranquila, aunque se nos arrimaron un poquito en el cierre. En el segundo bajamos la agresividad con el saque y ellos encontraron un buen juego por el centro y por las puntas, lo que nos dificultó el bloqueo y la defensa. Defendieron muy bien y les salió todo”, explicó.

El zurdo Grané fue la principal vía de ataque de Pescadores con 19 puntos.

Y agregó: “En el tercero y el cuarto volvimos a imponernos en el bloqueo y en defensa, mejoramos mucho el saque y eso nos permitió quedarnos con la victoria”.

Con este triunfo, Pescadores quedó como líder e invicto de la Zona 2, con 9 puntos, y ya aseguró su lugar en los octavos de final, aunque todavía no pudo garantizar el primer puesto, que le permitiría un cruce más accesible en la primera instancia de los playoffs.

El equipo de Gualeguaychú cerrará la fase de grupos este domingo, cuando desde las 19 se enfrente a Hispano de San Juan, uno de los conjuntos locales, nuevamente en el estadio Vicente Chancay.

Cabe destacar que la Liga Federal Masculina de Vóley 2026 cuenta con 26 equipos, distribuidos en cuatro zonas de cinco integrantes y una de seis. Clasifican a octavos los tres mejores de cada grupo y el mejor cuarto de la tabla general.

El certamen otorga dos ascensos a la Liga Nacional (segunda división) para la temporada 2027.