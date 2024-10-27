En el estadio ubicado en los galpones de la comparsa O’ Bahía, Pescadores fue anfitrión este fin de semana de la fase final de la Liga Provincial de Mayores de Vóley, en la rama masculina.

El conjunto albiazul, que había sido el mejor equipo de la fase regular y por eso se ganó el derecho de ser local en los playoffs, no desentonó y ganó con holgura sus tres partidos.

El sábado por la noche, en cuartos de final, superó a Recreativo de Villa General Libertador San Martín, mientras que hoy por la mañana, por el mismo resultado, dejó en el camino a Paracao de Paraná.

Y, esta tarde, ante un gran apoyo de su público, jugó un partidazo, con un vóley de alto voltaje, y le ganó la final a Echagüe de Paraná 3 a 1, con parciales de 25-20, 25-19, 20-25 y 25-13, para volver a gritar campeón después de cinco años.

El equipo dirigido por Joaquín Sartori tuvo una campaña notable, con un total de 13 triunfos y apenas una derrota en la temporada regular y tres victorias contundente en la fase final.

FASE FINAL

-Resultados-

Cuartos de final

Paracao vs. Independiente 3-1 (25-18, 25-27, 25-22, 25-20).

Echagüe vs. Sociedad Sportiva 3-1 (24-26, 25-19, 25-21, 25-21).

Rowing vs. CAE 3-1 (27-25, 25-16, 25-21).

Pescadores vs Recreativo 3-0 (25-9, 25-17, 25-9).

Semifinales

Pescadores vs. Paracao 3-0 (25-22, 25-22, 27-25)

Rowing vs. Echagüe 1-3 (23-25, 10-25, 25-22, 25-23)

Tercer Puesto

Rowing 1 vs. Paracao 2 (25-23, 21-25, 9-15)

Final

Pescadores 3 – Echagüe 1 (25-20, 25-19, 20-25, 25-13).