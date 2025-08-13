Jakub Vagner, pescador profesional y presentador de televisión, capturó un siluro de 2,68 metros de longitud en el embalse de Vranov, al sur de Praga. El pez fue liberado tras una ardua batalla que se extendió durante casi una hora, informó Daily Mail.

Según relató el propio Vagner en sus redes sociales, el enfrentamiento comenzó en la madrugada, tras divisar al siluro cerca de una zona rocosa. Utilizó una caña personalizada, lanzó el anzuelo y, tras unos diez minutos de espera, el animal respondió. “Fue la batalla más dura que he tenido con un siluro en la República Checa”, explicó según publicó Infobae.

Pero el episodio no terminó ahí. Vágner contó que, mientras le quitaba los anzuelos al pez —“un hermoso viejo Mohawk de Vranov”— y sostenía el teléfono para avisar a un amigo, el siluro se revolvió, le mordió la mano sin guante y desapareció bajo el bote.

“Fue cuestión de un segundo. Me lancé al agua tras él, con chaleco, aletas y ocho metros de profundidad debajo”, relató. Alcanzó su cola, luego su boca, y logró que el pez lo “atrapara” con la mandíbula, lo que le permitió ascender y llegar con esfuerzo a la orilla, donde sus amigos lo recibieron con toalla y té caliente. “Buena experiencia, pero no para repetir. Podría haber resultado diferente”, advirtió.



