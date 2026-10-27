El presidente del Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, publicó un comunicado oficial en el que reconoce la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de este año. Sin embargo, exigió aclaraciones sobre lo que calificó de medidas de “campaña electoral”, con un “aumento del gasto público”.

“Reconocemos el resultado presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que las cuestiones planteadas deben ser debidamente aclaradas”, dice el comunicado.

Tras el anuncio de la victoria del actual presidente, el candidato derrotado, el senador Flávio Bolsonaro, declaró que no reconocería el resultado. Su justificación fue la ampliación del horario de votación, decidida por el magistrado del Tribunal Supremo Federal (TSF), Cristiano Zanin, quien accedió a la petición de ambos candidatos, incluida la campaña de Flávio.

En su declaración, el presidente del partido PL no presenta el mismo argumento. Según Costa Neto, hubo un aumento del gasto público en prestaciones sociales “en vísperas de la votación”, lo que plantea dudas sobre “los efectos de estas medidas en un proceso electoral justo”.

Al solicitar “aclaraciones”, el presidente del partido afirmó que el partido supervisará los hechos y buscará “respuestas con responsabilidad, transparencia y respeto por las instituciones”, informó Agencia Brasil.