Pese a la presión de los bloques aliados, desde el entorno del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, descartan una salida anticipada o que solicite un pedido de licencia del cargo y aseguran que la polémica se diluirá.

"Están tirando todo al asador, pero no hay nada. Hay que entender que el Presidente banca, que esto va a pasar y todo volverá a la normalidad con los cambios que haya que hacer", sostuvo una importante fuente cerca al ministro coordinador ante la Agencia Noticias Argentinas.

Por estas horas, el funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito se recluye en sus oficinas, con una agenda de reuniones con ministros y la atención en el diseño del informe de gestión que brindará el próximo jueves 2 de julio en la Cámara de Senadores.

Con la confirmación de la presentación en la Cámara Alta, el oficialismo busca frenar el pedido de la oposición, que encontró apoyo en varios sectores aliados como el PRO y la UCR, de interpelar al ministro coordinador. "Ya está resuelto que se presente. Con el informe apostamos a descomprimir el pedido", confesó un integrante de la mesa política ante esta agencia.

Esta mañana, en medio de versiones cruzadas de salida, el jefe de Gabinete utilizó sus redes sociales para hacer un anuncio del Ministerio de Salud. Más allá del contenido, lo llamativo es el mensaje que intentó dar para mostrarse en funciones en uno de los días más complejos de la administración.

En Balcarce 50, algunas voces se muestran optimistas, pero otras admiten la dificultad que supone el caso que tiene importante relevancia en los medios de comunicación y en redes sociales. Incluso, hay quienes sostienen que el Mundial 2026 podría no alcanzar para correr de agenda el tema que se mantiene desde hace tres meses.

“Es que ya nadie le cree. El Mundial tapa todos los temas menos este. La gente habla del partido y del ‘pendrive’ de Adorni”, sostuvo un legislador ante esta agencia.

En paralelo, varios integrantes de la mesa política, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, trabajan para desarticular la sesión prevista para el próximo jueves pese a haber sido convocada por el oficialismo.

Los días son complejos y los trascendidos abundan, pero desde la Jefatura de Gabinete confían en que el tema desescalará y la justicia fallará a favor del funcionario. "Con el tiempo saldrá fortalecido", sostuvieron ante esta agencia.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei permanece sin actividad pública y sin brindar declaraciones. El próximo sábado volverá a la ciudad de Rosario y lo hará acompañado por Adorni.

Fuente: Noticias Argentinas