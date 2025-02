El referente deportivo de la ciudad, Ricardo “Pichi”, Fariña cumplió una destacada labor en el Triatlón de Paraná “Carlos ‘Charly’ Barreto”, que se celebró en la calurosa mañana dominical, sobre la distancia Sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de pedestrismo).

Fariña finalizó en el 33ª puesto de la clasificación y segundo de su categoría, con un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 55 segundos, aunque en diálogo con Ahora ElDía, el mismo protagonista reveló que se equivocó en un tramo de la carrera y garantizó que de no haber tenido ese percance, ganaba entre los mayores de 60 años.

“Anduve muy bien y me sentí muy cómodo, pero me equivoqué en el ciclismo. Tenía que seguir de largo y salí a dar otra vuelta más, perdí como un minuto y Pizzarulli me ganó por 50 segundos, cuando tenía la victoria cocinada”, expresó Fariña con una sensación ambigua por su gran rendimiento y el error que lo privó de quedarse con la victoria”.

El ganador de la categoría 60-64 años fue el santafesino Alberto Pizzarulli (1:05:05), mientras que el gualeguaychuense aventajó al oriundo de Santo Tomé, Carlos Ferrer (1:15:57).

Ahora, el objetivo de Ricardo Fariña será la gran final del Campeonato Argentino, con fecha y sede a confirmar, competencia en la cual prometió que, “que me voy a jugar entero por ser campeón”.

Clasificación General – Triatlón de Paraná

Élite – Varones

1º Tadeo Baruffato (Santa Fe) 0:58:25.

2º Bautista Arbizu (Santa Fe) 1:00:19.

3º Santiago Boxler (Santa Fe) 1:00:55.

Élite – Femenino

1ª Estefanía Díaz (Formosa) 1:08:00.

2ª Guadalupe Quintana (La Paz) 1:14:25.

3ª Guadalupe Valverde (Lomas de Zamora) 1:15:31.

Age Groups – Masculino.

1º Diego Jara (Santa Fe) 0:58:29.

2º Santiago Mingo (La Paz) 0:59:23.

3º Enzo Barros (Paraná) 1:00:02.

Age Groups – Femenino

1ª Natalia Méndez (Colón) 1:09:16.

2ª Giulia Russo (Santa Fe) 1:12:00

3ª Belén Alonso (Paraná) 1:12:11