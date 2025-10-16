El dólar cerró a $1.425 en el Banco Nación. El billete minorista negociado en bancos finalizó con un alza de 20 pesos o 1,4%, a $1.425 para la venta en el Banco Nación. En lo que va de octubre gana 25 pesos o un 1,8 por ciento.

El dólar blue alcanza los 1.470 pesos. La cotización del dólar blue estira a 20 pesos o 1,4% el incremento de precios de este jueves, a $1.470 para la venta. El dólar marginal anota un alza de 35 pesos en el transcurso de octubre.

El dólar mayorista avanzó a $1.415 a poco del cierre, lo que empujó por un momento el precio del dólar al público en el Banco Nación a $1.440 para la venta. El Tesoro de EEUU volvió a comunicar ventas en el segmento de contado.