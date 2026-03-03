El gobierno provincial decidió abonar el monto de la oferta salarial realizada este martes a los docentes. Fue pese a que la propuesta no fue aceptada por los sindicatos. Así lo confirmaron a AHORA fuentes del Ejecutivo provincial, en un contexto donde los cuatro gremios docentes volverán a parar este martes, en disconformidad con el ofrecimiento.

Cabe remarcar, en el mismo sentido, que la Casa Gris recordó que los salarios se liquidan conforme a los días efectivamente trabajados, es decir que descontarán la jornada a aquellos docentes que adhieran a la huelga.

Desde el Ejecutivo señalaron que se respeta el derecho constitucional a huelga, pero remarcaron que, en su carácter de empleador, “el Estado no puede equiparar a quien presta servicios con quien no lo hace, por lo que las jornadas no trabajadas serán descontadas”.

La oferta del gobierno a los docentes

Autoridades del CGE y los cuatro gremios de maestros de la provincia –Agmer, AMET, Sadop y UDA– no llegaron a un entendimiento este lunes en la Secretaría de Trabajo. Sobre la mesa se puso una propuesta que incluyó un aumento de $60 mil a través del Fopid -$36 mil- y Conectividad -$24 mil-; además de un incremento del 50% de la Ayuda Escolar; una suba de $30 mil a los jubilados y un salario de bolsillo garantizado de $750 mil. También prioridad en créditos IAPV para docentes y un bono de $25 mil para maestros con más de 10 años de servicio.