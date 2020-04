Pese a estar habilitados, los odontólogos informaron que sólo atenderán urgencias

La carta

Los odontólogos únicamente atendemos urgencias.El Consejo Directivo del Círculo Odontológico de Gualeguaychú comunica qué; vistas las normas de atención emanadas y sugeridas por Casas de Altos Estudios – como FOUBA, entre otras- aún no están dadas las condiciones para garantizar la provisión de los elementos de bioseguridad, ni las condiciones administrativas, ni económicas para el regreso de la normal atención odontológica, en el marco de la pandemia del COVID19.En resguardo de la salud de la población y estimulando la armonía y solidaridad profesional, recomendamos que se mantenga únicamente la atención de urgencias.El regreso de nuestros profesionales a los consultorios con normalidad será sin duda luego de que se re discuta bajo que normas, condiciones y contratos; con todos los actores del sistema de atención: profesionales, obras sociales, prepagas, pacientes e instituciones directamente vinculadas.Claramente, nos encontramos ante una crisis propia de un cambio de paradigma para nuestra profesión. Los nuevos protocolos que debe aplicar la odontología, implican nuevos costos de bioseguridad que no pueden ser financiados por el profesional, quien tampoco puede, ni debe, continuar financiando el sistema, teniendo en cuenta las extremas demoras de pago por parte de las obras sociales estatales, sindicales y prepagas. El odontólogo no puede seguir siendo la variable de ajuste