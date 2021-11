Pese a estar imputado de violacion, sigue en sus funciones el intendente de Gilbert

La Justicia imputó a Fabián Constantino, intendente de Gilbert, por hechos de abuso sexual con acceso carnal, denunciados por tres mujeres. Además, el jefe comunal violó la restricción perimetral contra una víctima pero sigue en libertad y trabajando en el municipio de Gilbert.

Una de las víctimas es una empleada municipal de Gilbert. La mujer debió pedir licencia de trabajo, mientras el intendente sigue en libertad y en funciones en la comuna municipal.

La fiscal a cargo de la investigación, Martina Cedrés, dijo que “en el caso que la víctima volviera a trabajar vamos a solicitar que se garantice el derecho laboral”. Además recordó que “Constantino también le exhibió su miembro a otra señora pero no se pudo iniciar una causa porque el acoso no está tipificado en el Código Penal”.

La primera denuncia por abuso fue radicada en 2018, las otras dos se concretaron este año. Del testimonio de las víctimas se desprende que los hechos se dieron en lugares y momentos diferentes.

El 10 de noviembre se le imputaron tres hechos de violación con acceso carnal y se le tomó declaración. “Realizó un descargo manteniendo su inocencia en relación con los hechos que se le atribuyen”, dijo la fiscal.

El intendente fue detenido por 24 horas el jueves 26 de agosto luego de violar medidas de restricción. Según trascendió se acercó a una de las víctimas y circuló a menos de 200 metros, lo que tenía prohibido previamente.

Luego del hecho, Constantino volvió a quedar en libertad, con restricciones hacia la víctima, pero autorizado para salir del país y sin la necesidad de presentarse a la Justicia para justificar que salió de su localidad.

Cedrés aclaró que “no es una agravante que sea intendente y viole una medida de restricción, durante la investigación sólo podemos pedir la prisión preventiva si está latente el peligro de fuga y el riesgo de entorpecimiento”. La fiscal reiteró que “necesitamos un riesgo concreto y verificado, hasta el momento entiendo que no se ha presentado. No podemos pedir una medida irracional al juez, porque no va a dar lugar”, acotó.

En el marco de la investigación por “abuso sexual simple agravado por violencia laboral”, y las de violencia de género, se logró obtener el testimonio de seis personas. “Hay testigos que exponen situaciones que no están tipificadas dentro del código penal, pero si se sostiene una mayor similitud y refuerzan el relato de las víctimas”, dijo la fiscal. Y agregó que “no tenemos ninguna evidencia de que las denunciantes hayan mentido o fabulado el relato”.

La doctora Cedrés aclaró que no se realizó ninguna constatación médica sobre las víctimas, porque “sólo se solicitan en hechos agudos no en casos donde las denuncias se radicaron después de las 72 horas”. Pese a ello, restan conocer resultados de pericias psicológicas y psiquiátricas que pueden dar pautas del daño que pudo o no haber quedado en las víctimas.

La localidad de Gilbert, ubicada al norte del Departamento Gualeguaychú, tiene 1.097 habitantes, según el último censo realizado en 2010. Con los pocos habitantes que hay en el lugar, hay probabilidades de que el acusado viole las medidas de restricciones nuevamente.

Al respecto la fiscal aseguró que “en ese caso no habrá ninguna consideración y se lo detendrá con prisión preventiva”, añadiendo que “hay un volumen de causas importante en donde los acusados están en libertad, por eso amerita que nosotros pidamos fundadamente una prisión preventiva domiciliaria o efectiva”.

Los delitos que se le endilgan al jefe comunal tienen una pena de prisión efectiva, que puede ir de 10 a 15 años de prisión. Se esperan resultados de pericias para avanzar en la Investigación Penal Preparatoria. (Fuente: El Diario)