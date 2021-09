Pese a la advertencia del Municipio, continúan las medidas de fuerza en Rentas

Adelantó que “se trata de una decisión que vamos a apelar como así también apelamos la última respuesta del municipio , que nos respondió qué no va a contestar el informe agregado al expediente para que nos brinde oficialmente la situación que revisten cada uno de los trabajadores de rentas y la nómina de adicionales qué se pagan en el municipio”.

Finalmente desde ATM se resaltó que “actuamos de buena fe, en el marco de la legalidad y esperamos que el municipio, de igual manera, abra una mesa de diálogo, que es la única manera de llegar a un acuerdo con los trabajadores.

El reclamo y los cuestionamientos al Municipio

Los trabajadores de Rentas, señalaron en un comunicado al que accedió ElDía que “somos 26 personas las que trabajamos en el área, y las cuales, en febrero de este año, con la representación de ATM, pudimos iniciar un expediente en mesa de entradas con nuestro pedido”.

Detallaron que el mismo “consiste en el revalúo de un adicional por funciones otorgado hace más de 10 años, el cual se ha mantenido invariable en su porcentaje, a pesar del incremento en las tareas en cantidad y complejidad con el mismo personal”.

Desde ATM indicaron que “el expediente que se presentó es a los fines de que todos los trabajadores de la dirección por lo que, con buena fe, se entiende que para ello resulta indispensable que se regularicen las condiciones de los compañeros precarizados bajo las figuras de Contratos de Monto Fijo y Monotributistas”, y agregaron que“ambas modalidades no están amparadas por el estatuto del empleado municipal, lo cual crea desigualdad de condiciones y oportunidades laborales”.

Además, señalaron que “ninguna de las personas en estas condiciones son trabajadores temporarios, si personas que prestan servicio de manera permanente en la dirección. La mayoría de ellos, hace muchos años, ocupando lugares claves y trabajando a la par del resto”.

Recriminaron que “el municipio, en cabeza de los funcionarios intervinientes, no puede ni debe constituirse como Juez y parte, menos cuando de los derechos de los trabajadores se trata”.

Asimismo, desmintieron “las expresiones de algunos funcionarios intentando desvirtuar nuestro pedido, afirmando que el mismo se gestó como un oportunismo político de la oposición. En la Dirección de Rentas, independientemente de las ideologías personales, no tenemos otras intenciones que no sean las de igualdad de condiciones y oportunidades para todos de acuerdo a las funciones realizadas”, aclararon.

“Desde la función municipal no se ha hecho más que dilatar y esquivar nuestro reclamo, llevándolo a un plano absurdo referido solamente a la legitimidad de la representación atender las cuestiones esenciales de la petición, cuestiones que redundarán en una mejor atención”, recriminaron, y concluyeron planteando que “la actual gestión siempre ha defendido públicamente los principios de igualdad, diálogo, de no flexibilización laboral, reconocimiento sindical entre otros, sin embargo esto no se ha traducido en hechos concretos para nuestro caso en particular”.