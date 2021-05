Pfizer desmintió a Patricia Bullrich y Alberto Fernández le iniciará una demanda

"Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para laprovisión de la vacuna COVID-19", aseguró la empresa, a través de un comunicado.

La desmentida de Pfizer, empresa radicada en Argentina desde 1956 y que actualmente cuenta con 200 empleados, estuvo dirigida a desacreditar los dichos de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien aseguró en diálogo con el canal de TV por cable del diario La Nación que el exministro de Salud Ginés González García había pedido "sobornos" al laboratorio.

“La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente (Alberto Fernández) no lo ignoraba”, fue la denuncia mediática de la referente opositora.

Asimismo, la empresa farmacéutica en su página web aclara: "La vacuna de Pfizer y BioNTech no se encuentra disponible a través de intermediarios, distribuidores privados o representantes, ni en Argentina ni en otros países. En este contexto, ambas compañías continúan con la capacidad y disposición de colaborar con el Gobierno argentino, en todo lo que podamos, para ayudar a mitigar esta pandemia".

También remarca que "no está prevista la venta a privados" y que "los acuerdos de suministro de nuestra vacuna contra COVID-19 se están realizando únicamente con gobiernos nacionales y organizaciones supranacionales".

Alberto Fernández demandará a Bullrich

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que las acusaciones sobre supuesto pedido de sobornos a Pfizer para compra de vacunas vertidas contra el Gobierno por la jefa del PRO, Patricia Bullrich, son "una difamación imperdonable" y dijo que la dirigente macrista "esta vez se cruzó con uno que le dijo vas a parar de mentir".

El Jefe de Estado ratificó que demandará judicialmente a la exministra de Seguridad de Juntos por el Cambio.

"Lo que dice es falso; nunca nadie le pidió a ningún laboratorio que haya un intermediario para vendernos vacunas" contra el coronavirus, "nadie pidió sobornos ni nada parecido; no es un exceso político, es una difamación imperdonable", sostuvo Fernández por Radio 10.

Embed Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. pic.twitter.com/65piPa6LIg — Alberto Fernández (@alferdez) May 24, 2021

Fernández resaltó que "nunca fui cuestionado por haber cometido un acto ilícito o un acto que me enriquezca; pero no quiero dejar pasar por alto esto, hay que ponerle un límite: que me critiquen es parte de la democracia, que me difamen no".

El mandatario dijo que "voy a ir personalmente yo" a hacer la denuncia contra Bullrich en los Tribunales y "no voy a utilizar los abogados del Estado".

También ratificó que "voy a demandar civilmente y (lo que eventualmente cobre en un juicio por) los daños y perjuicios voy a donarlo al Instituto Malbrán".

"Esto no se aguanta más, esta lógica política no se aguanta más. no se puede tolerar. Hay mucha gente sufriendo, mucha gente esperanzada en que le llegue la vacuna, y que me acusen de estar haciendo negocios personales no se lo perdono a nadie", dijo.