Pfizer, Sinopharm y las dudas sobre la vacunación de niños contra el Covid-19

Desde hoy en nuestro país quedó habilitada la posibilidad de entablar negociaciones con todos los laboratorios fabricantes de vacunas contra el coronavirus.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, establece un marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación destinado a “generar inmunidad adquirida contra la Covid-19, con inclusión de la protección de los niños y adolescentes”.

El DNU 431, de 15 artículos, modifica el artículo 4° de la Ley N° 27.573, en tanto elimina la causal de “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor y reemplaza los términos “maniobras fraudulentas y conductas maliciosas” por “conductas dolosas”, concepto que tiene acogida en la terminología del artículo 1724 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Son muchas las dudas acerca de la posibilidad de avanzar a vacunar a niños, niñas y adolescentes contra el Covid. Algunas especialistas aseguran que la pandemia no terminará hasta que no estén todos los grupos poblacionales vacunados, mientras que otros indican que no es necesaria la vacunación en menores debido a que no presentan sintomatología grave o no llegan a desarrollar la enfermedad.

Pero en el medio de estas dos posturas, están las familias con niños con discapacidades o enfermedades de base que podrían llegar a complicar un cuadro de Covid.

Estas familias construyeron una Red Nacional para pedirle al Gobierno la apertura y el ingreso de la vacuna Pfizer, que hasta el momento, es una de las pocas aprobadas para inocular menores de 18 años de edad.

Pero ¿es la Pfizer la única opción?

China y Estados Unidos avanzan con los menores

Argentina compró 24 millones de dosis de Sinopharm: una vacuna aprobada para chicos en China, pero que aún no ha tenido el visto bueno en nuestro país.

De avanzar con esta aprobación, nuestro país tendría un importante flujo de dosis para aplicar.

En China, en abril, la vacuna Sinopharm fue aprobada para chicos de 3 a 17 años.

En tanto, Estados Unidos aprobó el 10 de mayo el uso de la vacuna de Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años.

El hecho de que la vacuna de Sinopharm esté aprobada en China para ese grupo etario, no significa que quede habilitada para Argentina. El ensayo clínico que llevó a la autorización en el país asiático debe ser analizado por la Anmat, y luego recomendar su uso de emergencia al Gobierno.

En nuestro país hay aproximadamente 12 millones de chicos de entre 3 y 17 años. Si esas vacunas fueran efectivamente para ellos, a dos dosis por menor se llegaría exactamente a la cifra que le compró ahora el Gobierno al laboratorio chino. Se estima que en total los menores de 18 años en la Argentina son 15 millones, si se contabiliza desde los recién nacidos.

Pfizer con luz verde

Los niños y niñas pueden no presentar síntomas, pero ya está más que probado que sí pueden contagiar a los adultos. En tanto, si tienen otras enfermedades de base, podría complicarse su cuadro de salud. De hecho, Argentina lamenta el fallecimiento de bebés y niños menores de 10 años por la afección del virus.

“La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) han ampliado recientemente la autorización de uso de emergencia (EUA) de la vacuna COVID-19 Pfizer a adolescentes de 12 a 15 años. Esto significa que la FDA y los CDC determinaron que los ensayos clínicos muestran que esta vacuna es segura y eficaz para los niños de este rango de edad”, informaron medios nacionales.

Se recomienda administrar dos dosis de esta vacuna con 3 semanas de diferencia.

Asimismo, ahora se están realizando estudios en niños de hasta 6 meses de edad y, si demuestran su seguridad y eficacia, las vacunas podrían estar disponibles para niños a fines de 2021 o principios de 2022.

¿Qué se sabe sobre las otras vacunas?

Pfizer. Ya está autorizada para aplicar a mayores de 12 años en Estados Unidos; a fines de mayo en Europa, y avanza un ensayo en población de 6 meses a 11 años. Se aplica en EE.UU., en Canadá, en algunos países de Europa, en Israel, en Uruguay y fue autorizada en Chile.

Moderna. Está a punto de recibir la autorización para niños desde los 12 años en EE.UU. y también avanza con un ensayo en población de entre 6 meses y 11 años.

Sinovac. Es la vacuna china que se aplica en Chile y en Brasil. China aprobó su uso de emergencia para niños desde los 3 años. Sería la primera fórmula autorizada en una población tan pequeña. Las autoridades chinas no dieron muchas precisiones sobre su seguridad y eficacia en este grupo etario e indicaron que todavía no comenzaron a aplicarla.

Sputnik. En febrero, las autoridades rusas anunciaron que empezarían un ensayo de la Sputnik V en adolescentes de 14 a 17 años. Este trabajo iba a comenzar después de que finalizara el estudio con pacientes oncológicos.

Alexander Gintsburg, director del Centro Gamaleya, precisó que luego avanzarán en el grupo de 8 a 13 años y finalmente en los más pequeños. Los resultados no estarían hasta antes de fin de año.

Oxford-AstraZeneca. En febrero se inició un ensayo en niños de 6 a 17 años en Reino Unido. Los resultados iban a estar en julio o en agosto, pero en abril decidieron pausarlo. Lo mismo sucedió con la vacuna de Janssen.

Sinopharm. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron un ensayo clínico en niños de 6 a 17 años con la vacuna china Sinopharm, la tercera fórmula que se aplica en Argentina y con la que hay negociaciones para importar más dosis y comenzar a fabricarla en el país. En China ya tiene el visto bueno y está siendo aplicada en menores de edad. Argentina cuenta con un contrato de 24 millones de estas dosis, por lo que sería una salida a la vacunación en niños, niñas y adolescentes.