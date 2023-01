Esta semana se conocieron varios números del festival a través de los DNU publicados por el gobierno municipal, entre los que se destacan los $22 millones que cobró Abel Pintos y los casi $15 millones que se llevó el dúo Pimpinela. Al respecto, Pía Gavagnín comenzó explicando que “estamos todavía cerrando los números que ingresaron en concepto de publicidad, que fue la primera vez que la Fiesta fue sponsorizada. Hubo muchas empresas privadas que se sumaron a la propuesta y esos números estamos todavía cerrándolos, además de los ingresos que se generaron por la venta de los stands gastronómicos”.

“Hay algunas publicaciones de los decretos en Boletín Oficial que son públicos y cualquier ciudadano puede acceder a través de la página de la Municipalidad. Así que en los plazos que estima la ordenanza de 30 días, vamos a poder estar haciendo un balance general de lo que fue la Fiesta”, remarcó.

Sobre los dichos del concejal de Juntos por el Cambio, Pablo Echandi, que puso en dudas los números que se dieron a conocer y dijo que el evento seguramente saldrá más caro de lo que se expresa, Gavagnín respondió con firmeza y dijo que “Echandi en su rol de opositor pone en duda cuestiones que no deberían cuestionarse. No hay dudas que un artista de la talla de Abel Pintos tiene el mismo cachet para todas sus actuaciones, eso es información que se publica y toma estado público, así que no veo por qué tendría que cobrar una cosa en Gualeguaychú y otro precio en otro Municipio”.

“Este año se modificaron varias cuestiones relacionadas a la organización de la Fiesta, se hicieron licitaciones públicas para ofrecer distintos servicios en la misma, como fue el catering, la colocación de baños químicos, el alojamiento de los artistas, todo se hizo por licitaciones públicas y los montos están publicados en el Boletín Oficial”, manifestó la funcionaria, que sostuvo que “oara nosotros, la parte de técnica y escenario es tan importante como los artistas que vienen a actuar en la Fiesta, todo lo que se ha abonado surge de licitaciones, no hay pagos de más ni nada que se le parezca”.

También la titular del CMGT replicó los dichos del concejal Echandi sobre que el año pasado, el escenario de la Fiesta costó cinco veces más de lo que salió el de la Fiesta de la Artesanía en Colón. “Yo no conozco la calidad del escenario que contrata Colón. Nosotros este año hicimos un cambio importante en cuanto al escenario, fue el más grande que tuvo la Fiesta del Pescado y el Vino en sus seis ediciones. Este escenario contaba con un disco giratorio que permitió el armado de las bandas con mayor celeridad para no generar demoras en el espectáculo, hicimos un diseño específico de la colocación del mangrullo de sonido e iluminación en un costado para no entorpecer la visual del público”, sostuvo Gavagnín.

Además, resaltó que “compartimos pantalla en la TV Pública con festivales de una enorme trayectoria como Jesús María y Diamante. Eso habla del crecimiento que ha tenido la Fiesta en solamente seis años. Además de otros aspectos que se mejoraron como fue el ingreso y egreso del público, que fue cómodo, ágil y sin complicaciones pese a que hubo concurrencias importantísimas. Eso la oposición no lo ve, no lo destaca y no piensa hacerlo”.

Finalmente, la funcionaria remarcó que “nosotros trabajaremos en la organización de la Fiesta de 2024 con el mismo entusiasmo que no hicimos para las fiestas pasadas. Es cierto que habrá un cambio de gobierno, nuestra intención es obviamente seguir siendo gobierno y trabajar de la misma forma en que lo venimos haciendo, pero en caso de darse otro escenario, se dejará un esquema de trabajo armado como lo tenemos actualmente”, concluyó.