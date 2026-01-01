La primera entrerriana nacida en 2026 llegó al mundo a las 2.30 de este jueves 1º de enero en el hospital materno infantil San Roque de Paraná. Se trata de Pía Marisol Gómez, quien pesó 3.640 kilos al nacer.

Tanto la recién nacida como su mamá, Érica Gauna, se encuentran en perfecto estado de salud y a la espera del alta médica para regresar a su hogar en la localidad de Bovril, junto al papá de la beba ,Emanuel Gómez. Desde el área de Maternidad del nosocomio indicaron que la familia vive este nacimiento con enorme alegría, por tratarse del primer nacimiento del año en la provincia. Además, la mamá recibió un obsequio por parte del Voluntariado Santa Rita.

El parto fue asistido por las obstetras Paulina Frascara y Rocío Lencina, junto a un equipo médico y de enfermería del área de Maternidad y Neonatología del hospital San Roque, a quienes la familia expresó un profundo agradecimiento por la atención recibida.

El segundo nacimiento registrado en Entre Ríos durante 2026 ocurrió a las 8.01 en el hospital provincial Santa Rosa de Chajarí. Allí nació, por parto natural, Benjamín Nicolás, con un peso de 2.820 kilos. El bebé es hijo de Berenice González, de 18 años, y Thiago Buzato, vecinos de Villa del Rosario.

Desde la Dirección del hospital de Chajarí saludaron a la familia y destacaron el trabajo del personal de guardia durante Año Nuevo, remarcando el compromiso y la vocación de los equipos de salud que acompañan cada nacimiento.

Con información y fotos de El Once Dígital.