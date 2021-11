Por otra parte, cuestionó al gobierno uruguayo por la dilatada apertura de fronteras, valoró el nuevo Mercado Municipal y se mostró preocupado por la falta de agua.

Las frases más destacadas de Piaggio en Radio Cero

Elecciones 2021

"La primera sensación (del resultado electoral) fue aceptar, es un llamado de atención, pero es muy difícil hacer una evaluación positiva de un gobierno nacional con un año y medio de pandemia, que fue horrible para todos".

"No se si Cresto renunció a la banca, hablamos y mi no me lo dijo. A mi me gustaría que fuese legislador, yo se que el está haciendo muy bien su trabajo en Enohsa, pero no creo que eso sea factor para no asumir en el congreso".

¿Mauricio Davico será candidato en Gualeguaychú en el 2023?

"Es bastante loco pensar esto de un cambio de domicilio para participar en una ciudad que no es la tuya. Lo de Frigerio fue muy llamativo, pero este tiene otra particularidad".

"No me parece, él está en la libertad de hacerlo, pero es poco entendible ese mecanismo, sos intendente de un pueblo, obviamente vivís en ese pueblo, y cómo sería explicar que cambiás legalmente de domicilio para en la próxima ser candidato... no lo veo muy potable".

"Políticamente hemos tenido diferencias muy grandes. Somos amigos, el ha sido muy prudente a la hora de referirse a la relación que tenemos, pero tuvimos muchos temas en donde allá hay una visión y acá Gualeguaychú siguió un rumbo diametralmente opuesto".

¿Habrá internas en el Piaggismo?

"Más temprano que tarde naturalmente van a ir surgiendo (candidatos para el 2023), Mariana (Farfán), Martín Roberto (Piaggio), Lorena (Arrozogaray), todos están muy predispuestos de poder ser propuestas para donde lo necesiten, porque todos han sabido cultivar un proyecto político".

"Todos los secretarios políticos que hoy tengo en el gabinete pueden ser candidatos, porque todos tienen un caudal político y características personales para serlo. Por ejemplo Carlos García, Ricardo Delvecchio pueden serlo".

"La propuesta de las PASO para nosotros siempre fue bien vista, en 2019 nosotros fuimos, y siempre hablamos de nuestros proyectos, no de los otros. Se dará o no dependiendo las circunstancias, lo importante es que la ciudadanía de Gualeguaychú tenga una propuesta que también tenga un vínculo sentimental con la gente".

¿Se vienen cambios en el gabinete?

"Puede darse, desde que comencé hace 6 años en diferentes momentos hubo cambios siempre, estoy prestos a darlos para ser mejores y oxigenar o renovar".

"Gualeguaychú es el municipio que mejor relación tiene en cantidad de habitantes con cantidad de trabajadores, y ni hablar por la cantidad de servicios".

Críticas a Uruguay

"Es poco entendible la postura del gobierno uruguayo, que a su vez por un tema tan central como lo ambiental se quejó tanto del corte del puente, y que ahora en condiciones estables por un claro componente económico no abran la frontera. No creo que esto pueda durar mucho más, porque ya se viene la temporada".

El Mercado Municipal y la producción local de alimentos

"Gualeguaychú tiene todo para proponerse a mediano plazo, a 3 o 5 años, producir y generar trabajo en los productores de campos y en los tenedores de la tierra, y dejar de llevar nuestro dinero y dejarlo en Buenos Aires, más del 70% de lo que comemos lo vamos a buscar allá".

"El Mercado Municipal es un eslabón más del PASSS. El objetivo es que todo lo que podamos hacer acá tenemos que hacerlo, en la medida que el clima y el ambiente lo permita. Lo cárnico y la molienda de granos y lo vinculado a lo frutihortícola se puede hacer acá".

Preocupación por la falta de agua

"Gualeguaychú tiene una alto consumo per cápita muy alta de agua, hay que llamar a una responsabilidad suprema, sobre todo por el uso de las piletas, porque nuestra planta está trabajando al 100%".

"Va a ser un verano complicado, ojalá que las lluvias nos acompañen un poco y que tomemos conciencia de hacer un uso responsable".