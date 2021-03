Piaggio defendió el plan de vacunación y cargó contra la oposición

El presidente municipal enfatizó que “no hubo ningún tipo de privilegios”, y argumentó que “ninguna acción que hacemos de gobierno, menos las sanitarias, tienen ningún tipo de privilegio, lo hemos demostrado como equipo de salud a lo largo de más de 11 años de trabajo en la salud pública en Gualeguaychú".

Ante las advertencias públicas de Juntos por el Cambio de judicializar el tema, Piaggio planteó que "como siempre hago cada vez que la justicia requiere algo concurro a la misma", y recriminó "el modus-operandi que han instalado en Gualeguaychú, que es el de a través de comunicados querer desprestigiar, ensuciar y fundamentalmente llevar un manto de oscuridad ante cosas que no lo son”.

“Cuando Gualeguaychú necesitaba por cuestiones técnicas y sanitarias ser lo más rápido posible para salvar vidas, pudimos lograr que la ciudad restrinja su circulación en cuestión de horas y tuvimos resultados satisfactorios al día 8 de la medida. Todo esto terminó con el intendente de la ciudad concurriendo los tribunales a dar explicaciones de los actos administrativos que a su vez son públicos", se quejó, y agregó que "ya estamos acostumbrados a que cualquiera pueda sentarse en un escritorio y armar tres líneas, sin pensar que puede estar realmente lastimando la buena voluntad y el trabajo de la gente”.

Vacunación abuelos geriátricos.jpg

Por otra parte, argumentó que "en cada vacunación se siguen los lineamientos del plan rector provincial, ajustado a los lineamientos nacionales”, y adelantó que continuará de esa manera: "Se van definiendo categorías y evaluando. Entiendo que ahora se va definir fuerzas de seguridad y docentes. Se han cumplimentado con la vacunación de los geriátricos, y se avecina la vacunación para los adultos mayores. Cada paso que vamos dando es acorde a lo que se va definiendo, razón por la cual iremos comunicando cuando amerite”, afirmó.

Añadió que los concejales de la oposición no pidieron audiencia para tratar el tema, pero manifestó que "cada vez que tengo que hablar temas importantes lo hago”, y cuestionó que "han querido llamar vacunación de privilegio, y no hay necesidad de ensuciar las miles de acciones que se hacen, fundamentalmente esta que tiene el enorme compromiso de todas las áreas que trabajan con la vida, con los diferentes grupos etarios de salud, como atención primaria, prevención, y desarrollo social, porque el trabajo que han venido llevando adelante ha sido muchas veces silencioso, no visto de manera directa por toda la sociedad, sin embargo el producto de todo ese trabajo es lo que ha generado poder salir de los momentos más difíciles”.

En ese sentido, defendió que “quienes están en la faceta administrativa están poniendo el cuerpo todos los días, han hecho un enorme esfuerzo en tratar de que la pandemia tenga el menor impacto”.

baggio vacuna covid gchu

Acerca del pedido de hacer público el listado de vacunados, señaló que "la vacunación, en términos generales, nunca se da a conocer a quienes se la colocan, porque en definitiva es un derecho y es propio de cada particular querer hacerlo o no”.

Acusó que “es complicado hacerles comprender a quienes no quieren hacerlo las decisiones en temas sanitarios", y argumentó que "la variable para vacunar es ser personal estratégico de todo el proceso de salud-enfermedad, no tiene nada que ver la edad de los que se vacunan”.

Finalizó sus cuestionamientos a Juntos por el Cambio diciendo que "está acostumbrado que se haga un comunicado de tres o cuatro líneas dando vuelta una mala sensación, y pareciera que nosotros tenemos que salir a dar explicaciones sobre lo que han denunciado. Nosotros- afirmó- vamos a seguir trabajando con todo lo vinculado a lo que interesa la vida de los vecinos de Gualeguaychú”.

Política Sanitaria

Por otra parte, el intendente resaltó lo realizado por el municipio para contener la pandemia y aseguró que "se continúa trabajando con muchísimo esfuerzo como desde el primer día, desde el primer cierre de las fronteras de la ciudad, cuidando los vecinos hasta que esto termine".

"Los 4 puntos más críticos que tuvo la pandemia para el proceso de salud-enfermedad de los vecinos le pusimos toda la energía para intentar controlarlo, y hoy estamos viviendo otros días con la situación controlada, algo que llena de orgullo”, evaluó Piaggio.

Por último, dijo que “la pandemia nos ha puesto en un lugar de muchísima vulnerabilidad a todos los ciudadanos del mundo y el resultado va a ser mejor si ponemos energía entre todos”.