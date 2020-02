El reclamo se hizo oír, primero, en las colas de vecinos que se formaron en las oficinas de Rentas municipal, y luego en el eco que la política tuvo de esos reclamos. El último sábado, el Ejecutivo salió a aclarar los alcances de la norma y la cantidad de exenciones que se contemplan, al tiempo que convocó a los propietarios alcanzados a que se acerquen a la Municipalidad.

El lunes, el intendente Martín Piaggio visitó ElDía desde Cero y buena parte de la entrevista se la llevó el tema. “La enorme mayoría del pueblo de Gualeguaychú entiende lo que está pasando con respecto a la tierra. Incluso lo entiende aunque no haya habido ordenanza. Hoy, aunque pudiese ahorrar 70 años, un trabajador promedio no lograría tener su casa ¿Qué trabajador de Gualeguaychú puede pagar 40 mil dólares un terreno? ¿Dónde está la capacidad de ahorro cuando las familias están juntando peso por peso para tratar de llegar a fin de mes?”, expresó Piaggio al defender el espíritu y la finalidad de la norma aprobada hace poco más de un año.

“Estamos hablando de una medida que afecta al 2.7 por ciento de la cantidad de TGI que tiene la ciudad”, argumentó el Intendente. Y fue más allá: “De los 37 mil TGI, 20 mil pagan bajo todo concepto al Municipio menos de 1000 pesos por mes. Para que les preste todos los servicios, de todo tipo, pagan esa plata. Después, hay otros 12 mil que pagan entre 1000 y 1800 pesos. Es algo irrisorio. Y es bajo ese concepto que se aplica la sobretasa”.

De los 37 mil TGI, 20 mil pagan bajo todo concepto al Municipio menos de 1000 pesos por mes. Para que les preste todos los servicios, de todo tipo, pagan esa plata. Después, hay otros 12 mil que pagan entre 1000 y 1800 pesos. Es algo irrisorio. Y es bajo ese concepto que se aplica la sobretasa

De los 37 mil TGI, 20 mil pagan bajo todo concepto al Municipio menos de 1000 pesos por mes. Para que les preste todos los servicios, de todo tipo, pagan esa plata. Después, hay otros 12 mil que pagan entre 1000 y 1800 pesos. Es algo irrisorio. Y es bajo ese concepto que se aplica la sobretasa

“En la ciudad hay 173 propietarios que tienen más de diez propiedades, algunos de ellos llegan a tener más de 90, todas al mismo nombre, ni siquiera se trata de operaciones familiares”, informó. Y volvió a repetir: “El objetivo es que se transforme en tierra productiva, la norma no busca otra cosas más que eso”.

Las excepciones

“Quiero llevar la tranquilidad a los vecinos que tengan cuestiones para solucionar con relación al tema de la sobretasa, serán recibidos y atendidos por el personal del Municipio para poder solucionar esas situaciones”, aseguró el mandatario y contó que en esta situación hay cerca de 230 familias.

“Es un tema muy profundo para analizar, pero no es una medida contra alguien en particular. Queremos que haya más gente con acceso a la tierra y seguramente muchos vecinos están de acuerdo con la medida, aunque hay cuestiones a corregir y estamos comprometidos para poder hacerlo”, manifestó.

Embed

Por otro lado, Piggio indicó: “Hoy el trabajador, que son el 95 por ciento de la cantidad de gente de Gualeguaychú, que no es propietario quiere que se transforme esa realidad. Por eso estamos construyendo una serie de herramientas que el mercado per se no nos dio. Venimos de décadas y décadas de que legalmente alguien puede tener algo, y legalmente alguien tan poco”.

“No nos olvidemos que quienes tienen tierra a modo de ahorro, todos los años van ganando dinero financiado por toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un terreno que vale diez, cuando pasó la cloaca, el agua, la luz, cuando hay una escuela cerca, un centro de salud y asfalto, esa tierra se capitaliza cada vez más a costa de todos los vecinos a través del Estado”, argumentó.

Quienes tienen tierra a modo de ahorro, todos los años van ganando dinero financiado por toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un terreno que vale diez, cuando pasó la cloaca, el agua, la luz, cuando hay una escuela cerca, un centro de salud y asfalto, esa tierra se capitaliza cada vez más a costa de todos los vecinos a través del Estado

Quienes tienen tierra a modo de ahorro, todos los años van ganando dinero financiado por toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo tengo un terreno que vale diez, cuando pasó la cloaca, el agua, la luz, cuando hay una escuela cerca, un centro de salud y asfalto, esa tierra se capitaliza cada vez más a costa de todos los vecinos a través del Estado

La oposición y la “coherencia”

Por último, entre otros puntos del tema que se tornó polémico, al menos mediáticamente, el Intendente se mostró crítico de la postura de Cambiemos y lo hizo parándose de desde la “coherencia”. En este sentido dijo: “Yo me acuerdo que en 2015, ellos decían que las propiedades del banco de tierras estaban muy alejadas del centro de la ciudad, y proponían discutir la tierra que está adentro de la planta urbana. Esa era una crítica hacia nosotros, y es lo que tratamos de hacer en este momento”.

En esta misma línea, cuestionó la “irresponsabilidad” de la oposición que tituló el “tarifazo de Piaggio”. Al respecto, dijo: “A quienes les gusta respetar la leyes, las ordenanzas son leyes”, expresó, rozando el sarcasmo. “Y el aumento del 40 por ciento en las tasas está dispuesto por ordenanza”.

“Este año debemos recoger la peor inflación de la Argentina en muchísimos años, del 55 por ciento, y las tasas subieron un 40 por ciento. Yo les preguntaría, ¿Cómo se financian los servicios si ya arrancamos de movida 15 por ciento abajo? ¿Quién compra los insumos para potabilizar el agua, el combustible, quién paga la energía, quien le paga a los trabajadores?”, se preguntó.