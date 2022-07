El intendente de Gualeguaychú dialogó con Ahora Cero Radio y contó que "la nueva planta de potabilización y toma de agua podría estar lista para el verano de 2024. Se trata de un trabajo de gran envergadura que va a dar solución al problema por 20 o 25 años. Queremos llegar al 100% de agua y cloaca; estamos muy cerca de ese objetivo". Además detalló que ya se sumaron los nuevos filtros que darán mejor servicio de agua potable; sumado a cinco nuevos pozos en diferentes barrios.

Piaggio se refirió a la salida de Iván Mataitis de Obras Sanitarias y de la renuncia de los concejales Farfán y Ghiglione de la Comisión de finanzas. “No lo veo como un problema porque la actividad diaria tiene un sinnúmero de cosas. Mediáticamente parece una historia, y en realidad, es otra. Nosotros somos un gobierno que no para de hacer. Surgen algunas diferencias que son parte de ese hacer constante”, dijo el Intendente en referencia a las discusiones respecto del Presupuesto anual, o la compra del balneario Parque del Sol.

“Me gustaría, ante esos planteos o diferencias, expresar que antes se decía que iba a ser una escribanía, entonces me parece perfecto que se hable y se debata sobre todo. En la agenda se instala lo que estamos haciendo desde el Gobierno; peor sería que a nadie le importara. A las diferencias las respeto. Hoy no volvería a hacer el mismo Concejo Deliberante porque eso depende del momento y las necesidades, como tampoco empezaría con el mismo equipo. Sí, es importante que se entienda que estamos acá porque la gente quiere que trabajemos todo el día”, aseguró el intendente Piaggio.

“Si yo me hubiera quedado con los poblemitas internos o con la crisis de los 4 años de Macri, en Gualeguaychú estaríamos en la misma crisis; en cambio, hoy estamos con Centros de Salud y espacios públicos multiplicados; estamos haciendo un parque industrial nuevo; si me hubiera quedado quieto porque no llegaban las obras, esto no sería lo mismo”, sostuvo.

En tanto, opinó que “es abismal la diferencia de obras que se han hecho en calles, SUM, luces LED por todos lados, y en eso nos ayudó muchísimo el Gobierno Nacional con millones y millones de pesos”, y agregó: “no tengo llegada a las grandes ligas de Nación, pero lo que digo siempre es que hay que mejorar el proceso inflacionario para que la gente pueda consumir porque la mitad de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza. No estamos así sólo porque el Presidente se pelea con la Vicepresidenta, aunque me hubiese gustado que estas discusiones sean internas y no públicas. Dialogar sobre qué se va a hacer con el FMI, con la economía, etc”.

“El camino con el Fondo es un camino de ida y esto lo vimos con Perón y con Néstor Kirchner. Estos problemas no son sólo de los gobernantes. Esta deuda es criminal con el ente más usurero del planeta. No es un discurso de izquierda, esto es real porque es una entidad que se fundó para rescatar países y condicionarlos”, lanzó Piaggio.

Respecto de la realidad mundial, el Intendente se refirió a la guerra y aseguró que “Argentina no es ajena a todo eso, pero la crisis se puede y se debe revertir”.

“Si hay algo de lo que no puede hablar el gobierno macrista es de viviendas porque terminadas y entregadas en Entre Ríos, hay cero viviendas. Paralizaron y desfinanciaron todo”, lanzó el Intendente.