El intendente de la ciudad se refirió a las distintas instancias políticas: “No cambio el discurso. Tiene que haber PASO. En lo personal tengo que tener una gran motivación para seguir en este camino. Queremos contribuir con nuestras experiencias locales, para llevarlas a la provincia. Estamos charlando pero no quiero hacer hipótesis en el aire”, expresó en Ahora Cero.

“Tengo un diálogo muy fluido con Enrique Cresto de Concordia. La diferencia es que él tiene un trayecto largo recorrido en la provincia y yo no. Pero va a llegar un momento más claro donde podamos definir cómo actuar. Tengo muchos sueños y quiero formar parte de un colectivo político. Esos sueños los tengo pero si no se da, no me perturba”, manifestó.

Además, opinó que “el mundial le va a sacar mucho tiempo a los procesos políticos. Hoy pareciera que no se va a desdoblar en Entre Ríos y vayan a la par de las elecciones nacionales, pero esto lo va a definir el Gobernador”.

“A mi me gustaría que se desdoble para poder hablar de lo que hemos hecho en Gualeguaychú, por lo que si yo pudiera elegir, quisiera eso. Me gustan las campañas para hablar de nuestras ideas y propósitos y se nos simplificaría mucho si fuesen desdobladas”, cerró.