Piaggio: "Es incomprensible que los de JxC tomen el resultado local como una victoria"

Sin embargo, a nivel nacional la lista encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández, pasó con comodidad el 45% mínimo y ganó las elecciones en primera vuelta. Eso si: se especulaba que la diferencia entre la lista de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos iba a ser más amplia.

Tras varios días de los comicios, el intendente Martín Piaggio se refirió a la jornada electoral y analizó los resultados no sólo a nivel nacional sino además a nivel local.

¿Te pegó el resultado de las elecciones nacionales?

No me golpeó el resultado, pero esperaba otro. Hay una realidad nacional innegable, por eso esperaba otro resultado. Pero lo importante es que ganó un modelo que dijo basta al anterior. Me llamó mucho la atención porque hay un núcleo interesante de macristas, siendo este presente uno de los peores.

¿A qué le atribuis que el macrismo, con las adversidades económicas, haya sacado el 40% de los votos?

Por un lado al posicionamiento histórico de generación en generación, y también al aparato mediático que ha sostenido a Cambiemos: vendieron todo con slogan y posverdad: de picarte tanto la cabeza con algo, la gente termina pensando que es verdad. Y con verdades o sin verdades, se les presentó a los argentinos que todo lo que hubo antes de Macri era Venezuela. Y eso no es verdad. Que te digan que todos los males de hoy fueron culpa del pasado, no cabe en todas las cabeza, sobre todo cuando triplicaste la inflación, devaluaste, cuando no vinieron las inversiones y terminaste metiéndote en el mundo con la deuda más grande en la historia con el FMI, algo que no se va a poder sacar de encima muchísimas generaciones de argentinos.

¿A qué se debe que en junio, en las elecciones para intendente, haya ganado el peronismo por gran diferencia y ahora en octubre, por las presidenciales, se hayan dado vuelta los números?

Se discutieron muchas cosas diferentes en las dos elecciones. Para votar a un Intendente te vales de mucho de lo que pasa en el día a día, y por ahí votar a un presidente es votar a alguien que no vas a ver nunca en persona. Cuando uno decide por los dirigentes locales, lo hace inclusive porque lo conocés de manera más íntima. En junio, la ciudad decidió que no quería a los dirigentes de Juntos por el Cambio para gobernar Gualeguaychú.

La filial local de Juntos por el Cambio festejó cuando se conocieron los resultados de Gualeguaychú

Me parece incomprensible que los dirigentes locales de Cambiemos hayan tomado el resultado en Gualeguaychú como una victoria, cuando perdieron la elección nacional. Quedaron desubicados como cuando le decían a la gente que el gobierno local había hecho todo mal y hablaban de una realidad que no existía. La realidad que vivíamos con los vecinos es totalmente diferente a la que pregonaban. Y ahora me llama mucho la atención que festejen los votos de acá cuando perdieron en el resto del país y perdieron el Municipio en junio. Es como si por ganar en una mesa salgas a dar una vuelta olímpica.

¿Va a haber muchos cambios de funcionarios en diciembre?

Creo que va a haber bastantes cambios. Creo que son necesarios, pero no por las personas, sino para transformar las dinámicas para poder llegar a donde no pudimos llegar hasta ahora. Además, muchos pueden estar agotados por el trabajo que han hecho, fueron largos estos cuatro años.

¿Vas a poner un Jefe de Gabinete?

Al final no, no voy a poner un Jefe de Gabinete. Lo he pensado mucho, pero no.