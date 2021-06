Piaggio explicó por qué no se ha vacunado y reveló que tiene una enfermedad

"En estos días es factible que ya me toque", dijo el intendente en ElDía desde Cero (FM 104.1), al mismo tiempo que reveló: "tengo que volverme a hacer un chequeo de una enfermedad que tuve el año pasado".

Piaggio detalló que se trata de "una enfermedad autoinmune que me llevó a hacer varios meses de tratamiento con corticoides, es un síndrome muy raro que no vale la pena tratar de definirlo, es una reacción autoinmune", precisó.

piaggio 2.jpg

"Yo estuve por el propio tratamiento con las defensas muy bajas y en el marco de todo eso no paré ni un día del laburo, entonces decidí en los últimos meses ya cuando la campaña de vacunación empezó a tomar fuerza que me toque cuando me llamen", aseguró el líder del Ejecutivo, y consideró que "me parece que por el grupo en general ya estamos re cerca, yo tengo 42 años y se estima en la Argentina que en julio los de esa edad estaríamos ingresando al plan de vacunación".

Las críticas por la vacunación al personal de salud

Acerca de la polémica generada en el comienzo del Plan Rector, Piaggio sostuvo que "el municipio lo que hizo en un momento en que estaba empezando la vacunación fue vacunar a trabajadores vinculados con el proceso salud-enfermedad, que es una parte ínfima de los trabajadores del municipio".

A su vez, reconoció que "es muy difícil que categoricemos el nivel de riesgo, incluso hay personas que por ahí no están en el proceso de salud-enfermedad se enfrentan a situaciones de más riesgo, que podrían ser considero una injusticia que no se vacunen, pero no por eso se puede poner en tela de juicio el proceso de vacunación", opinó.

Vacunación Covid.jpg

Por último, acerca de los cuestionamientos recriminó que "estuvo muy metido la política opositora", y que los quisieron vincular con episodios a nivel nacional. "Lo que hemos tenido en estos 5 meses de vacunación son buenas críticas de la gente, inventamos hasta el vacunatorio en los autos para que todos puedan acceder a vacunarse", concluyó.

Noticia relacionada: ¿Vuelven las clases en Gualeguaychú?: Las definiciones de Piaggio