Piaggio sobre la rebaja salarial: "Tener más o menos sueldo no nos hace mejores dirigentes"

Con estas palabras, el mandatario local Martín Piaggio abordó el tema del proyecto que elevó al Concejo Deliberante, en el cual no sólo pretende rebajar su sueldo, sino también el de sus funciona y todos los concejales, pero además terminaría con el enganche que, desde 2010, dispone los aumentos salariales a los que dispone el Poder Judicial.

“Es una propuesta que busca dos cuestiones: por un lado estamos viviendo un contexto de crisis económica, por lo que es un buen momento para elevar este proyecto y salir del viejo enganche con el Poder Judicial. En este sentido, nosotros vemos que la lógica para pagar los sueldos es con recursos locales, no con recursos de otro poder. Y por otro lado, esto sería emparejar, en cierta medida, para que los concejales no queden descolgados con respecto a los demás miembros del equipo, que tienen tanta responsabilidades como ellos. Es una discusión un poco más hacia adentro que hacia afuera”, explicó el Intendente en ElDía desde Cero (FM 104.1).

Pero inmediatamente, Piaggio rescató que las motivaciones no tienen que ser económicas, porque no considera que el dinero deba ser una motivación para el ejercicio de la función pública y de paso le contestó sin referencia directa al concejal de Cambiemos Pablo Echandi, el único que fue reelecto y que seguirá otros cuatro años más en el Concejo Deliberante, y que se manifestó muy molesto con la rebaja salarial.

“Lo que está discusión no es si somos buenos o malos políticos, porque si no la medida no la arregla el sueldo. Y esto se lo quiero dejar en claro a todos, en especial a los de la oposición que han opinado sobre esto: tener más sueldo o menos sueldo no nos hace mejores o peores dirigentes. Lo único que nos hace ser buenos funcionarios es hacer honor a nuestros cargos, poner la cara con la gente, discutir cara a cara y tener un abrazo cuando la gente lo necesita. De nuevo, tener más o menos sueldo no nos hace mejores o peores dirigentes”, argumentó y volvió a señalar que una de las mayores motivaciones es el contexto económico: “Si en este momento estuviésemos en una situación de crecimiento económico no tendría ningún problema en decirle a toda la sociedad que todo el equipo debería cobrar más, a riesgo de quizás no coincidir con todos los sectores de la sociedad. Yo los veo en su sacrificio a todo mi equipo”.

“Esto no fue un castigo a la política, porque en lo local me ha demostrado que ser servidor es superior, es una consagración a los demás. Uno se mete en más problemas que en satisfacciones. Por eso me permito elevar un proyecto así reivindicando a todos los que decidieron ser funcionarios públicos, del oficialismo y la oposición”, resaltó.

Sobre el momento en que elevó el proyecto, Pieggio afirmó que fue casual el hecho de que él haya estado en Barcelona, España, a donde concurrió a la Expo Mundial de Smart City de FIRA. Además, se justificó en el hecho de que en los próximos 15 días quiere que se resuelvan la mayor cantidad de proyectos que están en discusión en este momento: “Más allá de que en un contexto de crisis económica me parece apropiado que nos rebajemos el sueldo, por eso quiero que se debata y estoy dispuesto a tratarlo en cuantas comisiones sea necesario. Me encantaría que se discuta esta semana, o a más tardar la próxima”.

Por otra parte, Piaggio señaló que el contexto económico adverso también afectó a las obras públicas de la ciudad, pero que muchas se podrán retomar a partir de los ajustes económicos hacia adentro del Estado: “Cuando tuvimos que salir a hacer campaña, tenía más de la mitad de las obras paradas porque no tenía plata para pagar, y tuvimos que priorizar: invertir en la ayuda social o en el cooperativismo para que la gente no se quede sin trabajo. Aun así pudimos inaugurar el Dispensario del Lactante o el Museo de la Memoria, todas obras que nos propusimos terminar antes del 9 de diciembre”, aclaró y agregó: “El año que viene vamos a retomar el Mercado del Munilla, que está estipulado en el presupuesto 2020, al igual que el edificio de la Delfina, el Parque del Oeste en los barrios ATE y la parquización del predio del frigorífico. Otro de los proyectos que nos gustaría llevar adelante es la extensión de la semipeatonal del centro”.

El nuevo Gabinete

“Por estas horas ya va a estar definido el equipo y lo vamos a informar a la sociedad. Los vecino9s se merecen saber quiénes serán los que enfrentarán los desafíos en la próxima etapa, sobre todo esos pocos que vengan nuevo”, informó el intendente Piaggio, quien aclaró que posiblemente el miércoles que viene anuncie a los integrantes de su Gabinete.

Sin embargo, un detalle que adelantó llama mucho la atención: anunció la fusión de dos Secretarías para conformar una más grande: “Por un desafío muy grande que va a tener Gualeguaychú, va a quedar una Secretaría menos, aunque en realidad lo que vamos a hacer es potenciar la que será la Secretaría de Desarrollo Económico y Producción, que buscará todos los nichos que hemos desarrollado y los que no hemos podido desarrollar y que tienda a generar todas condiciones virtuosas para la economía de la ciudad. Ya tengo el nombre de quien va a estar a cargo, y lo diré esta semana”.

“Desarrollo económico y Producción involucra desde el Parque Industrial al Polo Cooperativo, pasando por la economía social, el desarrollo de la industria, la producción de alimentos y el dar créditos”, explicó y concluyó sobre la metodología que quiere imponer en su próximo mandato: “Quiero una planificación trasversal, horizontal. Vamos a salir de los viejos esquemas obligados. Por eso ahora proponemos una organización horizontal, que no haya jerarquías”.